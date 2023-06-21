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Липецкстат: в мае капуста подорожала в 1,9 раза
Потребительские цены в Липецкой области за пять месяцев 2023 года выросли на 1,87%, а непосредственно в мае инфляция составила 0,44%, сообщает Липецкстат.
Непродовольственные товары в мае подорожали на 0,56% (за пять месяцев 2023 года - на 0,38%). Газовое моторное топливо стало дороже на 13%, велосипеды и мотоциклы – на 6%, средства связи, ювелирные изделия - на 4%, товары для животных, часы, ковры и ковровые изделия – на 2%, медикаменты, бумажно-беловые товары, строительные материалы, школьно-письменные принадлежности, игрушки, ткани, свежесрезанные цветы, легковые автомобили, автомобильный бензин – на 1%. Вместе с тем снизились цены на бельевой трикотаж, телерадиотовары, кроссовые туфли для взрослых, парфюмерно-косметические товары, персональные компьютеры – на 1%.
Цены и тарифы на услуги в мае текущего года возросли на 0,73%, по сравнению с декабрем 2022 года - на 3,65%. Так, в мае подорожали экскурсионные услуги на 23%, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 11%, ветеринарные услуги, услуги в сфере зарубежного туризма – на 6%, услуги гостиниц и прочих мест проживания, медицинские услуги – на 1%. Кроме того, цена билетов в кинотеатры возросла на 3%, стоимость аренды автомобилей – на 2%, плата за содержание, ремонт жилья для граждан-собственников жилья, стоимость начального курса обучения вождению легковых автомобилей, стоимость аренды одно-двух-комнатной квартиры у частных лиц – на 1%. Одновременно с этим годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) стала дешевле на 4%.
Алексей