Происшествия

28 минут назад

Сбивший женщину водитель «Киа Рио» заплатит штраф в 15 тысяч рублей

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#ПДД #нарушение
Сбивший женщину водитель «Киа Рио» заплатит штраф в 15 тысяч рублей

Водитель вину признал.

Усманский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 50-летнего липчанина по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (Несоблюдение ПДД водителем, в результате которого произошло ДТП с потерпевшими, получившими травмы средней тяжести).

Речь идёт о ДТП, которое произошло 28 октября 2022 года в Усмани на улице Ленина. Там 43-летняя женщина перебегала дорогу вне пешеходного перехода и попала по автомобиль «Киа Рио».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, водитель автомобиля «Киа Рио» не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть автодороги в отсутствии пешеходного перехода. В результате ДТП женщине был причинен вред здоровью средней тяжести.

Водитель вину признал и пояснил, что полностью возместил причиненный вред. Суд назначил ему штраф в 15 тысяч рублей.
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#ПДД #нарушение

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