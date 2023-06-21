Происшествия

50 минут назад

64-летняя пенсионерка искала работу и лишилась почти 40 000 рублей

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#мошенничество
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64-летняя пенсионерка искала работу и лишилась почти 40 000 рублей

А 43-летняя летняя липчанка нарвалась на мошенников, устроившись менеджером на маркетплейсе.

Липчан продолжают обманывать мошенники. Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, 64-летняя пенсионерка искала работу с частичной занятостью через сайт объявлений.

Женщине позвонил потенциальный работодатель: мужчина предложил побыть помощником его мамы и попросил назвать данные её карты, чтобы перечислить деньги. Женщина получила сообщение с кодом, который продиктовала «работодателю», и с её счетов пропали почти 40 000 рублей.

А 43-летняя липчанка устроилась менеджером маркетплейса. От неё требовалось закупать товар по внутренней цене компании и перепродавать за большую стоимость, переводя деньги на указанные «консультантом» банковские карты.

После первого заказа ей поступило на счёт около 1 200 рублей — больше, чем она изначально вложила. Тогда она взяла более дорогой заказ, перечислив почти 9 000 рублей. Но «помощник» объяснил, что оплата не прошла и предложил заняться заказом на 250 000 рублей. Женщина не стала соглашаться, пошла в банк и узнала, что 9 000 рублей всё-таки поступили на счёт «менеджера». После этого липчанка обратилась в полицию.
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#мошенничество
2

Комментарии (1)

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Миха

41 минуту назад
"А 43-летняя летняя липчанка"... Прикольная оговорочка в заголовке. :-)))
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