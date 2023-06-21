На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 22 июня в трех районах Липецка станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».





С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/1а, 7/2 по улице Циолковского, №№ 56/1, 58, 62/2 по улице Космонавтов. Воду подвезут к дому № 5/1 по улице Циолковского.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в доме № 3 по улице Шкатова – машина с водой будет находиться возле вышеуказанного дома.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 5а, 7, 9 по улице Доватора, №№ 2, 3, 4, 6, 8, 10 по улице Б. Хмельницкого, № 7 по улице Айвазовского, №№ 13, 15 по улице Папина. Подвоз воды будет организован к дому № 7 по улице Айвазовского.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



22 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго».



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1а, с № 3 по № 26, а также №№ 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 по улице Воровского, с № 2 по № 40 и №№ 41, 43, 46, 52а по улице Депутатской, № 16а по улице Киевской, №№ 2, 4, 6, 8 в Крымском переулке, № 1а во Фруктовом переулке, № 12 по улице Кузнечной, № 3 на площади Театральной, №№ 5, 13 по улице Верхней, №№ 8, 10, 27, 32, 35, 50, 54 по улице Вишневой, №№ 107, 109, 110, 111 по улице Восточной, №№ 347, 350 по улице Гагарина в СНТ «Ветеран труда», № 23 по улице Грушевой, №№ 15, 25, 29, 38, 39, 41, 43 по улице Дальней, №№ 9, 19, 20, 31, 278, 279 по улице Дорожной, №№ 225, 240, 247 по улице Западной, №№ 17, 25, 63, 74, 80 по улице Зеленой, №№ 4, 11, 39 по улице Коммунальной, №№ 26, 32, 37, 39, 51 по улице Линейной, №№ 16, 26, 32, 43, 46 по улице Логовой, №№ 19, 43 по улице Медицинской, №№ 1, 21 по улице Плодородной, №№ 46, 47, 49, 53, 69 по улице Путейской, № 36 по улице Радиаторной, № 30 по улице 2-й Радиаторной, № 254 по улице Раздельной, № 336 по улице Рябиновой, №№ 2, 82 по улице 1-й Станкостроительной, №№ 4, 6 по улице 2-й Станкостроительной, №№ 8, 10, 13, 97 по улице Торговой, №№ 61, 74, 75 по улице Тракторозаводской, № 3 по улице Транспортной, №№ 11, 19, 63, 70 по улице Трубной, № 34 по Универсальному проезду, №№ 2, 14 по улице Юбилейной, №№ 358, 367 по улице Южной.



В эти же часы обесточат улицы Даргомыжского, Чкалова, Коллективную, Лесную, Мирную, Мичурина, Проселочную, Садовую, Цветочную, Центральную, а также садоводчества «Весна», «Венера», «Ветеран труда», «Имени Мичурина», «Кооператор», «Тракторостроитель», «Тракторостроитель-1», «Тракторостроитель-2», «ТСН Трубник», Насосную.



