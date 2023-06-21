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На здании тербунской школы открыли мемориальную доску погибшему в СВО вагнеровцу

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#спецоперация #Украина
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На здании тербунской школы открыли мемориальную доску погибшему в СВО вагнеровцу

30-летний Николай Воронин погиб 23 февраля этого года.

В школе села Тербуны открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО, бывшем ученике школы Николае Воронине.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, Николай Воронин родился 6 января 1993 года в селе Тербуны. В 2000-м пошел в первый класс. После окончания 8 класса поступил в военное кадетское Суворовское училище в Санкт-Петербурге, которое окончил в 2010 году.

В 2011 году Николай Воронин ушел служить в армию, в подразделение ВДВ в Костроме. В апреле 2022 года ушёл добровольцем на СВО, где прослужил 4 месяца. С октября 2022 года продолжил службу в подразделении ЧВК «Вагнер». Погиб 23 февраля 2023 года.

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Николай Воронин награжден Министерскими наградами: «Орденом Мужества» посмертно, «Медалью за Отвагу», «Медалью за взятие Соледара», «Черным крестом», «Золотым крестом», «Крестом за Кровь и Храбрость».

Фото -  vk.com/edu48
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#спецоперация #Украина
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