Общество
сегодня, 16:57
На здании тербунской школы открыли мемориальную доску погибшему в СВО вагнеровцу
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30-летний Николай Воронин погиб 23 февраля этого года.
В школе села Тербуны открыли мемориальную доску в память о погибшем участнике СВО, бывшем ученике школы Николае Воронине.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, Николай Воронин родился 6 января 1993 года в селе Тербуны. В 2000-м пошел в первый класс. После окончания 8 класса поступил в военное кадетское Суворовское училище в Санкт-Петербурге, которое окончил в 2010 году.
В 2011 году Николай Воронин ушел служить в армию, в подразделение ВДВ в Костроме. В апреле 2022 года ушёл добровольцем на СВО, где прослужил 4 месяца. С октября 2022 года продолжил службу в подразделении ЧВК «Вагнер». Погиб 23 февраля 2023 года.
Николай Воронин награжден Министерскими наградами: «Орденом Мужества» посмертно, «Медалью за Отвагу», «Медалью за взятие Соледара», «Черным крестом», «Золотым крестом», «Крестом за Кровь и Храбрость».
Фото - vk.com/edu48
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, Николай Воронин родился 6 января 1993 года в селе Тербуны. В 2000-м пошел в первый класс. После окончания 8 класса поступил в военное кадетское Суворовское училище в Санкт-Петербурге, которое окончил в 2010 году.
В 2011 году Николай Воронин ушел служить в армию, в подразделение ВДВ в Костроме. В апреле 2022 года ушёл добровольцем на СВО, где прослужил 4 месяца. С октября 2022 года продолжил службу в подразделении ЧВК «Вагнер». Погиб 23 февраля 2023 года.
Николай Воронин награжден Министерскими наградами: «Орденом Мужества» посмертно, «Медалью за Отвагу», «Медалью за взятие Соледара», «Черным крестом», «Золотым крестом», «Крестом за Кровь и Храбрость».
Фото - vk.com/edu48
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