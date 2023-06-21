На НЛМК провели профессиональный конкурс среди работников железнодорожного транспорта

На Новолипецком комбинате состоялся конкурс профессионального мастерства среди осмотрщиков-ремонтников железнодорожных вагонов. За право называться лучшим по профессии боролись 45 сотрудников управления железнодорожного транспорта.

Конкурс состоял из теоретической и практической части. По результатам проверки знаний в финал вышли 12 работников. Здесь жюри оценивало практические навыки осмотра вагонов при техническом обслуживании. Участники за 10 минут должны были найти максимальное количество неисправностей в грузовых вагонах.



По итогам конкурса лучшим по профессии признан Владимир Горемыкин. Второе и третье места у Владимира Головлева и Сергея Лизнева. Лучшим среди молодых работников признан Дмитрий Бочаров.



- В задачи осмотрщика-ремонтника вагонов входит диагностика, осмотр и при необходимости ремонт подвижного состава. Нужно правильно оценить техническое состояние и эксплуатационные возможности вагонов. Чтобы справиться с этой задачей, необходимы профессиональные знания и их постоянное совершенствование, - рассказал победитель конкурса профмастерства Владимир Горемыкин.



Конкурсы профессионального мастерства проводят на комбинате ежегодно. Соревнования позволяют сотрудникам перенять опыт друг друга и дают дополнительную мотивацию к повышению уровня профессиональных навыков.

В 2023 году на НЛМК пройдут конкурсы по 40 основным рабочим специальностям. Победители получат премии, корпоративные награды, а также звания «Лучший по профессии-2023».



