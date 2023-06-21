Происшествия

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27-летний житель Ростова-на-Дону обвиняется в обмане липчан более чем на 400 000 рублей

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#мошенничество
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27-летний житель Ростова-на-Дону обвиняется в обмане липчан более чем на 400 000 рублей

Следствие полагает, что он работал курьером мошенников.

Прокурор Правобережного района Липецка направил в суд уголовное дело 27-летнего жителя Ростова-на-Дону обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, он завершал мошенническую схему «ваш родственник попал в беду» — забирал у обманутых деньги. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба).

Курьером мошенников обвиняемый начал работать в декабре 2022 года. Его сообщники звонили жителям Липецкой области и требовали передать им деньги за освобождение родственников от уголовной ответственности за совершение ДТП, которых на самом деле не было. Забирал наличные обвиняемый. 

В деле о мошенничестве три эпизода: в первом случае курьер забрал 172 тысячи рублей, во втором— 150 тысяч, в  третьем — 99 тысяч. 


241
#мошенничество
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