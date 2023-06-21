Оплачивать услуги РВК-Липецк необходимо до 25 числа

ООО «РВК-Липецк» напоминает о сроках оплаты услуг водоснабжения и водоотведения.

«Оплачивать услуги «РВК-Липецк» необходимо ежемесячно до 25 числа. Сроки оплаты для юридических лиц указаны в договоре. Если абоненты по каким-либо причинам не могут полностью оплатить начисления, мы готовы пойти навстречу и составить индивидуальный график погашения задолженности», - пояснила коммерческий директор предприятия Анна Полянская.

Оплачивать квитанции важно своевременно. Отсутствие задолженности абонентов – залог бесперебойной работы водоканала и выполнение программ по реконструкции сетей.

Оплатить счета можно несколькими способами:

- на сайте «РВК-Липецк» (переход по кнопке «Оплатить» на главной странице);

- в личном кабинете клиента;

- в мобильном приложении «РВК.Услуги» (6+);

- в мобильном приложении банка;

- через терминалы и банкоматы.

Напомним, что при оплате на сайте для удобства абонентов доступна возможность оплаты с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Для этого в разделе «Оплатить услуги» , необходимо указать частное домовладение или квартира, номер лицевого счета, контактную информацию, сумму и адрес электронной почты, куда придёт чек с подтверждением, нажать на кнопку «Оплатить» и выбрать «СБП». После этого при использовании мобильного телефона пользователь автоматически перенаправляется в приложение банка, в котором можно оплатить услугу, а при использовании компьютера выводится QR-код для сканирования.

Если есть необходимость в личном посещении специалистов, то очный прием осуществляется в порядке предварительной записи по номерам телефона: *6048 (с сотового), 23-60-48 (с городского).