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сегодня, 10:47

Полицейский лишился работы после изготовления подложного объяснения

5 657
#полиция
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Полицейский лишился работы после изготовления подложного объяснения

Также подлог стоил ему 40 000 рублей.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор 25-летнему полицейскому по факту злоупотребления должностными полномочиями.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, старший оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска проводил проверку по заявлению микрофинансовой организации о совершении мошеннических действий заемщиком.

В ходе проверки полицейский сам изготовил фиктивное объяснение должника, без фактического опроса, указав ложные сведения, что должник не имеет возможности исполнить договорные обязательства по причине тяжелого материального положения. А после на основании этого подложного объяснения было вынесено незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«Незаконные действия полицейского повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов заемщика, поскольку было выявлено, что данный договор с ним не заключался, кроме того, были нарушены права и микрофинансовой организации, заявление которой не было рассмотрено и как следствие не были установлены лица, фактически причинившие материальный ущерб, что лишило возможности своевременно принять законные меры по возмещению причиненного вреда», - отмечают в пресс-службе судебной системы Липецкой области .

В результате полицейского признали виновным по по части 1 статьи 285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Теперь уже бывшего оперуполномоченного оштрафовали на 40 тысяч рублей и лишили права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах и органах местного самоуправления с осуществлением функций представителя власти сроком на два года.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейский уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел. 

5 657
#полиция
3

Комментарии (5)

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Андрей

37 минут назад
Если ущерб копеечный, то выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
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ищущий истину

39 минут назад
молодые полицейские не хотят учиться полицейскому делу,они хотят только власти над человеком.чтоб унижать честь и достоинство ,а так же свободу перемещения граждан.
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Так

43 минуты назад
Всех полицейских ненапасемся.
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ваха

47 минут назад
Полиция не должна заниматься ростовщиками
ответить

ваха

47 минут назад
Они эти микрофинансовые организации завалили прокуратуру и полицию этими всякими заявлениями если им должны законно пускай идут в суд
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