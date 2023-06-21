Полицейский лишился работы после изготовления подложного объяснения

Также подлог стоил ему 40 000 рублей.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор 25-летнему полицейскому по факту злоупотребления должностными полномочиями.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, старший оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отдела уголовного розыска проводил проверку по заявлению микрофинансовой организации о совершении мошеннических действий заемщиком.



В ходе проверки полицейский сам изготовил фиктивное объяснение должника, без фактического опроса, указав ложные сведения, что должник не имеет возможности исполнить договорные обязательства по причине тяжелого материального положения. А после на основании этого подложного объяснения было вынесено незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.



«Незаконные действия полицейского повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов заемщика, поскольку было выявлено, что данный договор с ним не заключался, кроме того, были нарушены права и микрофинансовой организации, заявление которой не было рассмотрено и как следствие не были установлены лица, фактически причинившие материальный ущерб, что лишило возможности своевременно принять законные меры по возмещению причиненного вреда», - отмечают в пресс-службе судебной системы Липецкой области .



В результате полицейского признали виновным по по части 1 статьи 285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).



Теперь уже бывшего оперуполномоченного оштрафовали на 40 тысяч рублей и лишили права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах и органах местного самоуправления с осуществлением функций представителя власти сроком на два года.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейский уволен по отрицательным основаниям за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.



