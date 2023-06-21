Сегодня в Липецке: в городе всё труднее найти работу с зарплатой в 100 тысяч рублей

Рассказываем всё самое необходимое про наступившую среду.

Прохладное лето

Сегодня в Липецке будет прохладно – всего 21-23 градуса, переменная облачность. Радует, что хоть без осадков.







Отключения воды

С 10:00 до 20:00 без холодной воды сегодня останутся жители двух районов Липецка. На так называемых «новых микрорайонах» перекроют вентили на улицах Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11; Кривенкова, 13, 13а, 15, 17; Хорошавина, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27.







В центральной части города и возле железнодорожного вокзала не будет воды на улицах Гагарина, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131; Космонавтов, 47/5, 49/4; Терешковой, 6а; Титова, 3/2, 3/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/5.

Отключения света

В связи с ремонтом на электросетях с 9:00 до 17:00 погрузятся во мрак потребители на улицах Баумана, д. 118а, 13б, 299б; Воровского, 1а, 3, - 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Даргомыжского; Депутатская, 2 - 40, 41, 43, 46, 52а; Киевская, 16а; Ново-Весовая, 14в, 14в/1, 15, 18 - 22; Ударников, 20; Чкалова; переулок Крымский, 2, 4, 6, 8; переулок Фруктовый, 1а.







Пробки

Умный водитель в пробку никогда не поедет. Всегда отыщет способ, как объехать затор и заодно поможет коллегам за рулём, не увеличивая пробку. Нужно лишь знать город, как свои пять пальцев и оперативно реагировать на изменение ситуации с помощью «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений. Там где одни стоят, другие едут.

Виртуальный концерт (12+)

Завершить сегодняшний вечер можно за прослушиванием божественных мотивов классической музыки в исполнении всемирно известного государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана. Для этого в 18:00 нужно придти в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса,2) .







Концерт будут транслировать на большом экране с современной акустикой, которая передаст все мотивы и переливы звучания. В записи липчане увидят выступление солиста Александра Романовского (фортепиано), прозвучат Симфоническая поэма «Прелюды» Ф. Листа, концерт №2 для фортепиано с оркестром Ф.Шопена, Симфония №2 И. Брамса.

Стоимость похода в виртуальный концертный зал всего 100 рублей.

Вечер короткометражного кино (16+)

А еще сегодняшний вечер можно посвятить кино – короткометражному. В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в 19:01 состоится вечер короткометражек.

В программе короткая комедия «Ctrl Z» -США, 2017. Режиссёр Джеймс Кеннеди (16+); небольшой фантастический фильм «Скачок» - Великобритания, 2015. Режиссёр Карел ванн Беллинген (16+); комедийное фэнтэзи «Мост Эйнштейна-Розена» - Испания, 2019. Режиссёр Ольга Осорио (12+).

Все три фильма объединены одной мыслью: расскажут о недалеком будущем, технологиях и их влиянии на человека.

Фото vk.com/vbiblioteku



Вход – любая купюра в поддержку пространства.

Фестиваль детских фильмов

Но есть и те, кто любит ходить в кино по утрам – дети. В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжается фестиваль детских фильмов «Радуга».

Сегодня в 10:00 покажут мультик «Эрнест и Селестина: Новые приключения». Франция, Люксембург, 2022. Режиссёры Жюльен Шен, Жан-Кристоф Роже.(6+)

Эрнест и Селестина — лучшие друзья. И пусть один из них медведь, а вторая — мышка, они всегда вместе шагают навстречу приключениям. На этот раз они отправляются в родной город Эрнеста — именно здесь обитают самые талантливые музыканты в мире. Однако по прибытии герои обнаруживают, что там уже много лет запрещена музыка. Вместе со своими новыми друзьями и таинственным преступником в маске Эрнест и Селестина сделают все возможное, чтобы вернуть радость в страну медведей.

Роли дублировали Максим Сергеев, Ирина Обрезкова. Андрей Пирог.

Стоимость просмотра 50 рублей

Бутылочку не выбрасывайте, лучше - распишите

Если же вы хотите научиться сегодня чему-нибудь полезному, то добро пожаловать в библиотечно-информационный Центр имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского (ул. Ильича, 1б). В 16:00 здесь состоится семинар «Роспись стеклянных бутылок в акварельной технике» (6+).







Это несложный и увлекательный процесс, который не требует художественных навыков, нужна лишь творческая фантазия, чтобы создать оригинальный подарок для друга, мамы или для самого себя. На тематическом мастер-классе сотрудники библиотеки расскажут о различных техниках росписи и всегда помогут в творческом процессе. Каждый участник получит заряд отличного настроения и, конечно же, сувенир, сделанный своими руками.

Записаться на урок можно по телефону: +7 (4742) 730-302.

Разыскиваются фольклорные таланты

В Липецке продолжается приём заявок на открытый областной фольклорный фестиваль «Липецкая вечёрка».







К участию в фестивале приглашают детские и взрослые фольклорные и казачьи коллективы, фолк-объединения, танцевальные коллективы, фольклорные театры, а также отдельные исполнители – вокалисты, инструменталисты, танцоры, исполнители частушек. А ещё для мастер-шоу и выставки-ярмарки приглашают мастеров традиционных ремёсел и промыслов, мастеров старинных и традиционных народных инструментов, модельеров с коллекциями народных костюмов.



Ознакомиться с положением фестиваля и заполнить заявку можно на сайте ОЦКНТ.

Кто в Липецке зарабатывает больше всех

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выбрал самые высокооплачиваемые вакансии июня в Липецке. Выяснилось, что найти по объявлению работу с зарплатой свыше 100 тысяч рублей у нас всё сложнее. В тройку самых высокооплачиваемых вошла вакансия с зарплатой всего в 60 тысяч.

В нашем городе больше всего готовы платить водителю-дальнобойщику категория «Е». Компания предлагает зарплату до 180 тыс. рублей, оплату стоянок, телефонных переговоров, платных дорог, суточные, а также премии за перевыполнение плана и выслугу лет.







На 2-м месте – вакансия машиниста асфальтоукладчика с зарплатой до 115 тыс. рублей. Успешный кандидат должен иметь водительские права категории «С» «,D», «E», удостоверение тракториста-машиниста и опыт работы в строительстве и ремонте дорог. Работодатель обещает вахтовый метод работы, оплату проживания, питания и проезда.

На 3-м месте – торговый представитель с зарплатой 60 тыс. рублей. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы в продажах и водительские права категории «В». Компания предлагает компенсацию топливной карты.

Летом труднее настраиваться на работу и хочется немного отвлечься. Например, на новости. Всё самое интересное, живое и полезное липчане всегда могут найти на GOROD48. Поэтому чаще заходите на сайт, держите руку на пульсе событий и будьте информированы обо всем на свете. Ждём вас 24/7 снова и снова.