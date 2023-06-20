Липецкие штангисты честно боролись в чемпионате России, но выше головы не прыгнешь

Увы, наш потолок среди главных силачей страны - 10-е место.

Лишь два липецких спортсмена, пройдя многоступенчатый отбор, сумели стать участниками открытого чемпионата России по тяжёлой атлетике, который прошёл в Новом Уренгое. Правда, до призовых мест никто из них не добрался, ограничившись олимпийским лозунгом «главное не победа, а участие».

30-летней Татьяне Черешневской было вдвойне тяжело, ведь она лишь недавно вернулся на помост после рождения ребёнка полтора года назад.

Татьяна ранее выиграла чемпионат ЦФО, но в турнире сильнейших атлеток страны в весовой категории до 55 кг добавилось и волнение. В рывке она осилила тот же вес, что и на ЦФО – 70 кг, а вот в толчке выступила хуже. Черешневская толкнула 85 кг (на прошлых соревнованиях было 90), затем ходила покорять 91 и 94 кг, да без толку. С результатом в сумме двоеборья 155 кг (70+85) липчанка заняла лишь 11-е место среди 16 участниц.

Разрыв с сильнейшими участницами бросается в глаза: победительница Кристина Новикова из Челябинска подняла в сумме 188 кг (82+106), лишь на один килограмм отстала от неё Светлана Ершова (Воронеж) - 187 кг (82+105), а замкнула тройку и Юлия Гулина из Белоруссии - 184 кг (84+100).

Дебютировал на соревнованиях такого уровня 25-летний Дмитрий Тюрин из ОК СШОР (на фото) в категории до 81 кг.

В начале наш земляк проявил недюжинную волю: не справившись с весом 125 кг в рывке, Дмитрий покорил его со второй попытки, а затем взял 133. А вот в толчке Тюрин зафиксировал над головой только 155 кг, а подходы на 162 вышли неудачными. Итог – 288 кг (133+155) и лишь 10-е место.

И здесь видно наше отставание от ведущих штангистов. Победитель Владимир Зайцев из Белоруссии набрал 341 кг (155+186), вторым стал Вячеслав Яркин из Сочи - 340 кг (154+186), а третьим – Роман Сёмин из Санкт-Петербурга - 331 кг (154+177).

Обоих силачей подготовил Александр Козадёров, благодаря которому тяжелая атлетика Липецка ещё пробивается на чемпионаты России. Но конкурировать там липчанам становится всё тяжелее и тяжелее.