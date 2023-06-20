Общество

8 минут назад

Липецкая вечЁрка: наказание за гибель студента, жуткая авария на Гагарина и зеленая вода

39
#вечЁрка #авария #ЖКХ
Липецкая вечЁрка: наказание за гибель студента, жуткая авария на Гагарина и зеленая вода

Сегодня, 20 июня, осудили главного инженера фирмы, 19-летний рабочий которой погиб в траншее, ночью погиб мотоциклист, и хлевенских коммунальщиков взбудоражило видео с зеленой водой из крана.

В Советском суде сегодня завершилось слушание уголовного дела о гибели 19-летнего Павла Зайцева. В начале ноября прошлого года студента колледжа насмерть завалило землей при рытье траншеи для сетей школы в микрорайоне «Университетский».

Следователи пришли к выводу, что главный инженер ООО «Сервис-Строй48» Андрей Ким покинул траншею не обеспечив выполнение рабочими норм безопасности. Он признал свою вину и  возместил ущерб матери Павла Зайцева, а также материально помогает еще одному пострадавшему. Мать погибшего студента  просила строго не наказывать обвиняемого.

Андрей Ким осужден на год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Приговор еще не вступил в силу.

Сегодня ночью на улице Гагарина 22-летний мотоциклист врезался в «ГАЗель». После столкновения мотоцикл и фургон загорелись. Байкер погиб на месте.


В полиции считают, что причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем мотоцикла.

 — Мотоциклисты с опытом вождения, а тем более без опыта, прошу, будьте аккуратнее! Помните, вас дома ждут семьи, — попросила Липа.

Самое популярное видео вторника — текущая из-под крана зеленая вода. Автор уверял, что такое чудо случилось на улице Зеленой в Хлевном.

Загрузка плеера


Зеленая вода стала предметом расследования. Через несколько часов глава района Александр Плотников написал, что, возможно, это была чья-то шутка. Или цвет воды мог измениться из-за порыва водопровода накануне, но сегодня проблема уже устранена.  

 — Нашли огненную, и тут же про зелёную забыли! А-ха-ха-ха-ха, — считает Дед Вовка.

 — Так это тот самый сидр пустили по кранам, не пей, дядь, козленочком в следующей жизни станешь, — уверен ха.

 — Так это советский Тархун, — предположил Старый фанат коммунизма.

 — Мохито — уверен опа.

 — У кого-то незаконная врезка в технический водопровод. Уранин-А добавили, чтоб проверить утечки и незаконные врезки. Люди бы хоть головой думали, когда жалуются, — написал Знающий.

Обратите внимание, завтра немного похолодает. Синоптики обещают в Липецке всего лишь до +23 градусов.
39
#вечЁрка #авария #ЖКХ

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
6
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

В «Педе» абитуриентам предлагают программу с арабским языком, а в «Политехе» собираются готовить агр...
#вуз #абитуриенты
7
В «Педе» абитуриентам предлагают программу с арабским языком, а в «Политехе» собираются готовить агр...

сегодня, 17:36

Общество
В Лебедянском районе простились с погибшим в зоне СВО земляком
#спецоперация #Украина
В Лебедянском районе простились с погибшим в зоне СВО земляком

сегодня, 17:12

Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
#отключения
На семи улицах Липецка отключат холодную воду

сегодня, 17:09

Общество
Липецкие работодатели ищут более 10 000 сотрудников
#работа
22
Липецкие работодатели ищут более 10 000 сотрудников

сегодня, 17:07

Общество
В Ельце из свечей сложат гаубицу М-30
#память #Великая Отечественная война
1
В Ельце из свечей сложат гаубицу М-30

сегодня, 16:21

Общество
Ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летие
#долгожители
9
Ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летие

сегодня, 15:34

Общество