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Липецкая вечЁрка: наказание за гибель студента, жуткая авария на Гагарина и зеленая вода
Сегодня, 20 июня, осудили главного инженера фирмы, 19-летний рабочий которой погиб в траншее, ночью погиб мотоциклист, и хлевенских коммунальщиков взбудоражило видео с зеленой водой из крана.
Следователи пришли к выводу, что главный инженер ООО «Сервис-Строй48» Андрей Ким покинул траншею не обеспечив выполнение рабочими норм безопасности. Он признал свою вину и возместил ущерб матери Павла Зайцева, а также материально помогает еще одному пострадавшему. Мать погибшего студента просила строго не наказывать обвиняемого.
Андрей Ким осужден на год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Приговор еще не вступил в силу.
Сегодня ночью на улице Гагарина 22-летний мотоциклист врезался в «ГАЗель». После столкновения мотоцикл и фургон загорелись. Байкер погиб на месте.
В полиции считают, что причиной аварии стало несоблюдение дистанции водителем мотоцикла.
— Мотоциклисты с опытом вождения, а тем более без опыта, прошу, будьте аккуратнее! Помните, вас дома ждут семьи, — попросила Липа.
Самое популярное видео вторника — текущая из-под крана зеленая вода. Автор уверял, что такое чудо случилось на улице Зеленой в Хлевном.
Зеленая вода стала предметом расследования. Через несколько часов глава района Александр Плотников написал, что, возможно, это была чья-то шутка. Или цвет воды мог измениться из-за порыва водопровода накануне, но сегодня проблема уже устранена.
— Нашли огненную, и тут же про зелёную забыли! А-ха-ха-ха-ха, — считает Дед Вовка.
— Так это тот самый сидр пустили по кранам, не пей, дядь, козленочком в следующей жизни станешь, — уверен ха.
— Так это советский Тархун, — предположил Старый фанат коммунизма.
— Мохито — уверен опа.
— У кого-то незаконная врезка в технический водопровод. Уранин-А добавили, чтоб проверить утечки и незаконные врезки. Люди бы хоть головой думали, когда жалуются, — написал Знающий.
Обратите внимание, завтра немного похолодает. Синоптики обещают в Липецке всего лишь до +23 градусов.