Общество
16 минут назад
В Лебедянском районе простились с погибшим в зоне СВО земляком
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Максим Заворуев проходил военную службу по контракту.
В Лебедянском районе простились с погибшим в зоне СВО земляком Максимом Заворуевым.
Как сообщает пресс-служба администрации Лебедянского района, с 2017 года Максим Заворуев проходил военную службу по контракту, имел статус участника боевых действий в Сирии.
Максим Заворуев служил в зоне СВО с первых дней начала спецоперации, был ранен, но по выздоровлении вернулся в часть.
За проявленные мужество и героизм указом президента России Максим Заворуев награжден орденом Мужества посмертно.
Фото - vk.com/lebpress_48
Как сообщает пресс-служба администрации Лебедянского района, с 2017 года Максим Заворуев проходил военную службу по контракту, имел статус участника боевых действий в Сирии.
Максим Заворуев служил в зоне СВО с первых дней начала спецоперации, был ранен, но по выздоровлении вернулся в часть.
За проявленные мужество и героизм указом президента России Максим Заворуев награжден орденом Мужества посмертно.
Фото - vk.com/lebpress_48
223