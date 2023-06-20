Общество

16 минут назад

В Лебедянском районе простились с погибшим в зоне СВО земляком

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#спецоперация #Украина
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В Лебедянском районе простились с погибшим в зоне СВО земляком

Максим Заворуев проходил военную службу по контракту.

В Лебедянском районе простились с погибшим в зоне СВО земляком Максимом Заворуевым.

Как сообщает пресс-служба администрации Лебедянского района, с 2017 года Максим Заворуев проходил военную службу по контракту, имел статус участника боевых действий в Сирии.

Максим Заворуев служил в зоне СВО с первых дней начала спецоперации, был ранен, но по выздоровлении вернулся в часть.

За проявленные мужество и героизм указом президента России Максим Заворуев награжден орденом Мужества посмертно.

Фото - vk.com/lebpress_48
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#спецоперация #Украина
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