Максим Заворуев проходил военную службу по контракту.

В Лебедянском районе простились с погибшим в зоне СВО земляком Максимом Заворуевым.Как сообщает пресс-служба администрации Лебедянского района, с 2017 года Максим Заворуев проходил военную службу по контракту, имел статус участника боевых действий в Сирии.Максим Заворуев служил в зоне СВО с первых дней начала спецоперации, был ранен, но по выздоровлении вернулся в часть.За проявленные мужество и героизм указом президента России Максим Заворуев награжден орденом Мужества посмертно.