19 минут назад
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
21 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города – отключения холодной воды коснутся потребителей семи улиц, предупредили в компании.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 47/5, 49/4 по улице Космонавтов – машина с водой для питья будет находиться возле дома № 47/5.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Белана, №№ 13, 13а, 15, 17 по улице Кривенкова, №№ 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27 по улице Кривенкова. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Хорошавина, 14.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.