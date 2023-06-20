На семи улицах Липецка отключат холодную воду

21 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города – отключения холодной воды коснутся потребителей семи улиц, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 107/1, 107/2, 107/3, 109, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 117, 117а, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123/2, 123/3, 125, 125/1, 125/2, 129, 131 по улице Гагарина, № 6а по улице Терешковой, №№ 3/2, 3/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/5 по улице Титова. Подвоз воды будет организован к дому № 107/3 по улице Гагарина.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 47/5, 49/4 по улице Космонавтов – машина с водой для питья будет находиться возле дома № 47/5.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Белана, №№ 13, 13а, 15, 17 по улице Кривенкова, №№ 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27 по улице Кривенкова. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Хорошавина, 14.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



