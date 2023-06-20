НЛМК и фонд «Милосердие» преображают липецкие дворы

Новолипецкий металлургический комбинат совместно с благотворительным фондом социальной защиты «Милосердие» приступили к реализации пилотного проекта по комплексному обустройству липецких дворов «БлагоДворительность».

Первую отремонтированную площадку во дворе дома №8а по улице Стаханова планируют сдать в эксплуатацию ко Дню металлурга.



«Площадка рассчитана на людей разных возрастов. Для детей — современные и безопасные горки, для старшего поколения — лавочки, для активной молодежи — спортивные тренажеры. Такой подход к благоустройству согласовали сами жильцы дома, на этапе проектирования учитывали голоса каждой семьи», — рассказали в пресс-службе НЛМК.



Во дворе удалось не только сохранить существующие деревья, планируется высадить и новые. Ремонт контролируют и депутаты. Двор на улице Стаханова находится в округе спикера горсовета Евгении Фрай.



— Депутатский корпус внимательно следит за качеством работ, поскольку здесь есть детские объекты, объекты для пожилых людей. Акт приема и ввода в эксплуатацию данной площадки будет подписан только после заключения специалистов строительного контроля. И, конечно, нам очень важно мнение липчан — эта площадка для них. Только совместными усилиями мы сможем сделать наши дворы еще более удобными и красивыми, — рассказала председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай.



В этом году запланирована реконструкция еще одного двора — на улице Бунина. Его благоустройство должно завершиться до конца лета.



