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29 минут назад

Рабочих завалило в шахте в Челябинской области

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В Вишневогорске Челябинской области двух рабочих завалило в шахте Маукского рудника, сообщает Лента.ру.

Инцидент произошел еще 16 июня. Пострадавших мужчин оперативно госпитализировали.

— При выполнении работ по оборке заколов отслоился кусок горной массы, в результате пострадали два проходчика, — прокомментировал главный инженер АО «Маукский рудник» Максим Малов. — Они были оперативно доставлены в медучреждение, где им была оказана необходимая помощь. Полученные травмы не представляют опасности для жизни. Руководство рудника сотрудничает с надзорными и правоохранительными органами для установления обстоятельств произошедшего. Параллельно идет внутренняя проверка безопасности организации проходческих работ.

На руднике уточнили, что у одного из пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма, у второго — перелом стоп.




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