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29 минут назад
Рабочих завалило в шахте в Челябинской области
В Вишневогорске Челябинской области двух рабочих завалило в шахте Маукского рудника, сообщает Лента.ру.
Инцидент произошел еще 16 июня. Пострадавших мужчин оперативно госпитализировали.
— При выполнении работ по оборке заколов отслоился кусок горной массы, в результате пострадали два проходчика, — прокомментировал главный инженер АО «Маукский рудник» Максим Малов. — Они были оперативно доставлены в медучреждение, где им была оказана необходимая помощь. Полученные травмы не представляют опасности для жизни. Руководство рудника сотрудничает с надзорными и правоохранительными органами для установления обстоятельств произошедшего. Параллельно идет внутренняя проверка безопасности организации проходческих работ.
На руднике уточнили, что у одного из пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма, у второго — перелом стоп.
Инцидент произошел еще 16 июня. Пострадавших мужчин оперативно госпитализировали.
— При выполнении работ по оборке заколов отслоился кусок горной массы, в результате пострадали два проходчика, — прокомментировал главный инженер АО «Маукский рудник» Максим Малов. — Они были оперативно доставлены в медучреждение, где им была оказана необходимая помощь. Полученные травмы не представляют опасности для жизни. Руководство рудника сотрудничает с надзорными и правоохранительными органами для установления обстоятельств произошедшего. Параллельно идет внутренняя проверка безопасности организации проходческих работ.
На руднике уточнили, что у одного из пострадавших диагностирована черепно-мозговая травма, у второго — перелом стоп.