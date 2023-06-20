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32 минуты назад
На Тамбовском пороховом заводе произошел взрыв
Пожар после взрыва начался в здании порохового завода в городе Котовск Тамбовской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГУМЧС.
"Поступило сообщение о хлопке в здании по адресу: город Котовск, проспект Труда, 23. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на место возгорания следуют 12 отделений из шести пожарных частей, в том числе два отделения и автолестница из специализированной части, передает ТАСС.
Предприятие относится к разряду опасных, на его территории уже происходили взрывы. В 2016 году в результате ЧП погибли пять сотрудников предприятия.
"Поступило сообщение о хлопке в здании по адресу: город Котовск, проспект Труда, 23. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на место возгорания следуют 12 отделений из шести пожарных частей, в том числе два отделения и автолестница из специализированной части, передает ТАСС.
Предприятие относится к разряду опасных, на его территории уже происходили взрывы. В 2016 году в результате ЧП погибли пять сотрудников предприятия.