В России

32 минуты назад

На Тамбовском пороховом заводе произошел взрыв

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Пожар после взрыва начался в здании порохового завода в городе Котовск Тамбовской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГУМЧС.

"Поступило сообщение о хлопке в здании по адресу: город Котовск, проспект Труда, 23. По предварительной информации, произошло возгорание в здании порохового завода. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на место возгорания следуют 12 отделений из шести пожарных частей, в том числе два отделения и автолестница из специализированной части, передает ТАСС.

Предприятие относится к разряду опасных, на его территории уже происходили взрывы. В 2016 году в результате ЧП погибли пять сотрудников предприятия.
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