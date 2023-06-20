Дома десяти инвалидов боевых действий газифицируют за бюджетный счет

Депутаты областного Совета приняли на внеочередной сессии ряд документов о финансировании концессионных соглашений по реконструкции лиецких инженерных систем, и проголосовали за законопроекты по социальной поддержке участников СВО и членов их семей.





В соответствии с законом, мобилизованным и контрактникам разово выплачивается по 50 тысяч рублей, получившим ранения, в зависимости от их тяжести, — от 300 тысяч до 600 тысяч рублей. По миллиону рублей получают семьи погибших или признанных безвестно отсутствующими участников СВО. Закон действует до 2025 года.



— Мы надеемся, что специальная военная операция будет иметь кратчайший срок. В случае необходимости, этот закон будет продлен, — сказала депутатам первый заместитель начальника управления социальной политики Ирина Шевченко.



Так же сессия включила в перечень граждан, имеющих право на льготную газификацию, инвалидов боевых действий. По словам Ирины Шевченко, сейчас на эту меру поддержки претендуют 10 инвалидов боевых действий. На газификацию их домов потребуется 1 миллион 300 тысяч рублей.



Одобрение прямых соглашений о



— Соглашения необходимы для того, чтобы направить средства из Фонда развития территорий и ВЭБ на выполнение концессий. Оператор-концессионер уже начинает работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. Хозяйство, которое досталось концессионеру, находится не в самой лучшей форме. Все это мы видим по часто возникающим в Липецке провалам. Но внутренние средства компания уже направила, мы видим, как проводятся оперативные работы по устранению происшествий. Для системной работы нужно финансирование. Вот сейчас эти средства станут доступны для компании-концессионера и работы пойдут уже более высокими темпами, — объяснил спикер регионального парламента Дмитрий Аверов.



А еще депутаты внесли изменения в закон «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области». Дело в том, что изменилась дата празднования Дня молодёжи (в это день закон запрещает розничную продажу спиртного), вместо 27 июня, его теперь отмечают в последнюю субботу июня. Внеочередная сессия началась с принятия закона «О мерах социальной поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, членам их семей». Закон изменил источник денежных выплат участникам СВО и их семьям: ранее деньги перечислялись из резервного фонда правительства Липецкой области, теперь — из областного бюджета по определенной статье.В соответствии с законом, мобилизованным и контрактникам разово выплачивается по 50 тысяч рублей, получившим ранения, в зависимости от их тяжести, — от 300 тысяч до 600 тысяч рублей. По миллиону рублей получают семьи погибших или признанных безвестно отсутствующими участников СВО. Закон действует до 2025 года.— Мы надеемся, что специальная военная операция будет иметь кратчайший срок. В случае необходимости, этот закон будет продлен, — сказала депутатам первый заместитель начальника управления социальной политики Ирина Шевченко.Так же сессия включила в перечень граждан, имеющих право на льготную газификацию, инвалидов боевых действий. По словам Ирины Шевченко, сейчас на эту меру поддержки претендуют 10 инвалидов боевых действий. На газификацию их домов потребуется 1 миллион 300 тысяч рублей.Одобрение прямых соглашений о финансировании концессий по водоснабжению, водоотведению и очистным сооружениям у депутатов много времени не заняло. Собственно говоря, эти документы надо было принять, чтобы началось финансирование проектов. Против соглашений голосовала только фракция КПРФ.— Соглашения необходимы для того, чтобы направить средства из Фонда развития территорий и ВЭБ на выполнение концессий. Оператор-концессионер уже начинает работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. Хозяйство, которое досталось концессионеру, находится не в самой лучшей форме. Все это мы видим по часто возникающим в Липецке провалам. Но внутренние средства компания уже направила, мы видим, как проводятся оперативные работы по устранению происшествий. Для системной работы нужно финансирование. Вот сейчас эти средства станут доступны для компании-концессионера и работы пойдут уже более высокими темпами, — объяснил спикер регионального парламента Дмитрий Аверов.А еще депутаты внесли изменения в закон «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области». Дело в том, что изменилась дата празднования Дня молодёжи (в это день закон запрещает розничную продажу спиртного), вместо 27 июня, его теперь отмечают в последнюю субботу июня.