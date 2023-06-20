Общество

31 минуту назад

Дома десяти инвалидов боевых действий газифицируют за бюджетный счет

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#сессия облсовета #концессия
Дома десяти инвалидов боевых действий газифицируют за бюджетный счет

Депутаты областного Совета приняли на внеочередной сессии ряд документов о финансировании концессионных соглашений по реконструкции лиецких инженерных систем, и проголосовали за законопроекты по социальной поддержке участников СВО и членов их семей.

Внеочередная сессия началась с принятия закона «О мерах социальной поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, членам их семей». Закон изменил источник денежных выплат участникам СВО и их семьям: ранее деньги перечислялись из резервного фонда правительства Липецкой области, теперь — из областного бюджета по определенной статье.

В соответствии с законом, мобилизованным и контрактникам разово выплачивается по 50 тысяч рублей, получившим ранения, в зависимости от их тяжести, — от 300 тысяч до 600 тысяч рублей. По миллиону рублей получают семьи погибших или признанных безвестно отсутствующими участников СВО. Закон действует до 2025 года.

— Мы надеемся, что специальная военная операция будет иметь кратчайший срок. В случае необходимости, этот закон будет продлен, — сказала депутатам первый заместитель начальника управления социальной политики Ирина Шевченко.

Так же сессия включила в перечень граждан, имеющих право на льготную газификацию, инвалидов боевых действий. По словам Ирины Шевченко, сейчас на эту меру поддержки претендуют 10 инвалидов боевых действий. На газификацию их домов потребуется 1 миллион 300 тысяч рублей.

Одобрение прямых соглашений о  финансировании концессий по водоснабжению, водоотведению и очистным сооружениям у депутатов много времени не заняло. Собственно говоря, эти документы надо было принять, чтобы началось финансирование проектов. Против соглашений голосовала только фракция КПРФ.

— Соглашения необходимы для того, чтобы направить средства из Фонда развития территорий и ВЭБ на выполнение концессий. Оператор-концессионер уже начинает работы по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. Хозяйство, которое досталось концессионеру, находится не в самой лучшей форме. Все это мы видим по часто возникающим в Липецке провалам. Но внутренние средства компания уже направила, мы видим, как проводятся оперативные работы по устранению происшествий. Для системной работы нужно финансирование. Вот сейчас эти средства станут доступны для компании-концессионера и работы пойдут уже более высокими темпами, — объяснил спикер регионального парламента Дмитрий Аверов.

А еще депутаты внесли изменения в закон «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области». Дело в том, что изменилась дата празднования Дня молодёжи (в это день закон запрещает розничную продажу спиртного), вместо 27 июня, его теперь отмечают в последнюю субботу июня.
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#сессия облсовета #концессия

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