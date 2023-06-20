Претендентов на звание Почетных граждан Липецка стало меньше

Самоотвод взяли двое кандидатов — директор липецкого аэропорта Юрий Сушков и гендиректор треста «Липецкстрой» Валерий Сешенов.

Сегодня комиссия городского Совета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике обсудила кандидатов этого года на звание «Почетный гражданин Липецка».



Ранее трудовые коллективы и общественные организации выдвинули на соискания звания девятерых кандидатов. В алфавитном порядке это: директор завода строительных конструкций Александр Гугнин, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, бывший руководитель городского департамента культуры мэрии Виктор Долгих, бывший мэр Липецка, ныне директор компании «Корстэл» Александр Коробейников, председатель Совета ветеранов ГАИ-ГИБДД УМВД России по Липецкой области Леонид Наливкин, директор Липецкого зоопарка Александр Осипов, советник по качеству российско-китайского завода по производству дрожжей Наталья Пешкова, генеральный директор ОАО трест «Липецкстрой» Валерий Сешенов, экс-начальник Липецкого авиацентра (2016-2022 годы), директор казенного предприятия «Липецкий аэропорт» Юрий Сушков, педагог-организатор Дома детского творчества «Городской» им. С. А. Шмакова Валентина Шадрина.



К сегодняшнему дню двое из них заявили самоотвод — директор аэропорта «Липецк» Юрий Сушков и гендиректор треста «Липецкстрой» Валерий Сешенов.



— Эти решения связаны с представлением их кандидатур к званию «Почетный гражданин Липецкой области» в этом и следующем году, — объяснил коллегам решение кандидатов депутат Александр Афанасьев.



Из оставшихся соискателей тех, кто получит почетное звание, выберет сессия горсовета. По некоторой информации, в этом году почетных липчан будет четверо. Обычно выбирают двух, но в юбилейные и знаковые для города даты депутаты могут увеличить количество почетных горожан. Так было в год 100-летия горсовета (2022-й), когда депутаты выбрали четверых почетных граждан. В этом году Липецк отмечает 320-летие, и почетных граждан города может стать больше.