Общество

сегодня, 12:52

Претендентов на звание Почетных граждан Липецка стало меньше

12 1149
#почетный гражданин города Липецка
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Претендентов на звание Почетных граждан Липецка стало меньше

Самоотвод взяли двое кандидатов — директор липецкого аэропорта Юрий Сушков и гендиректор треста «Липецкстрой» Валерий Сешенов.

Сегодня комиссия городского Совета по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике обсудила кандидатов этого года на звание «Почетный гражданин Липецка».

Ранее трудовые коллективы и общественные организации выдвинули на соискания звания девятерых кандидатов. В алфавитном порядке это: директор завода строительных конструкций Александр Гугнин, председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, бывший руководитель городского департамента культуры мэрии Виктор Долгих, бывший мэр Липецка, ныне директор компании «Корстэл» Александр Коробейников, председатель Совета ветеранов ГАИ-ГИБДД УМВД России по Липецкой области Леонид Наливкин, директор Липецкого зоопарка Александр Осипов, советник по качеству российско-китайского завода по производству дрожжей Наталья Пешкова, генеральный директор ОАО трест «Липецкстрой» Валерий Сешенов, экс-начальник Липецкого авиацентра (2016-2022 годы), директор казенного предприятия «Липецкий аэропорт» Юрий Сушков, педагог-организатор Дома детского творчества «Городской» им. С. А. Шмакова Валентина Шадрина.

К сегодняшнему дню двое из них заявили самоотвод — директор аэропорта «Липецк» Юрий Сушков и гендиректор треста «Липецкстрой» Валерий Сешенов.

— Эти решения связаны с представлением их кандидатур к званию «Почетный гражданин Липецкой области» в этом и следующем году, — объяснил коллегам решение кандидатов депутат Александр Афанасьев.

Из оставшихся соискателей тех, кто получит почетное звание, выберет сессия горсовета. По некоторой информации, в этом году почетных липчан будет четверо. Обычно выбирают двух, но в юбилейные и знаковые для города даты депутаты могут увеличить количество почетных горожан. Так было в год 100-летия горсовета (2022-й), когда депутаты выбрали четверых почетных граждан. В этом году Липецк отмечает 320-летие, и почетных граждан города может стать больше.
12 1149
#почетный гражданин города Липецка
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Комментарии (12)

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Липчанин

12 минут назад
Ну прям сплошные токаря, металлурги. Срамота, самим не стыдно
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Цирк уехал

21 минуту назад
А клоуны остались.
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А где

28 минут назад
Трактористы,агрономы,токаря,сварщики?
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ЮВП

36 минут назад
Уважение "самоотводящимся", мужики !!! А остальных похоже доходы маленькие ЖКХ оплачивать.
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Ильич

36 минут назад
Давайте выберем г-на Осипова.С "колен" Липецкий зоопарк поднял...
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Ильич

38 минут назад
Давайте выберем г-на Осипова.С "колен" Липецкий зоопарк поднял...
ответить

Фокс

39 минут назад
Как сказал Антибиотик: "Генерал - это не звание, это счастье!" Зачем Сушкову ещё одно счастье?
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Коммунист

42 минуты назад
Наливкин?... Где-то я уже слышал эту фамилию))))
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МарИв

42 минуты назад
Не перевелись еще. Самоотвод это Достойно. Руководителей, директоров и тд и тп... не должно быть в числе претендентов, заслуги не их, а Трудового Коллектива!
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ттт

51 минуту назад
одно другое исключает? а нельзя по четным одно по не четным другое? и вообще, за что с ними так?! я вот гражданин РФ, всей целиком - а они значит только Липецкой области и то только по четным.
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