Росприроднадзор обвинил «ЛиСА» в сбросе сточных вод в реку Воронеж с превышением ПДК загрязняющих веществ

Липецкой станции аэрации не удалось оспорить предписание Росприроднадзора об устранении нарушений природоохранного законодательства.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилось муниципальное унитарное предприятие «Липецкая станция аэрации» с заявлением к Центрально-Черноземному межрегиональному Управлению Росприроднадзлра о признании неисполнимым и отмене предписания Росприроднадзора.



«В период с 29 августа по 10 октября 2022 года была проведена внеплановая выездная проверка «ЛиСА», и Управлением Росприроднадзора выявлены нарушения — сброс предприятием сточных вод в реку Воронеж с превышением нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.



Предприятию выдано обязательное для исполнения предписание, но оно с ним не согласилось и обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о его отмене», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



Но суд пришел к выводу, что предписание выдано правомерно. Доводы «ЛиСА» о неисполнимости предписания до выполнения реконструкции очистных сооружений отклонен судом как несостоятельный.



Арбитражный суд счёл, что предприятие, владеющее комплексом очистных сооружений, обязано обеспечивать надлежащую очистку сточных вод.