Происшествия

сегодня, 09:47

7-летняя девочка пострадала в перевернувшемся автомобиле

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#авария #ДТП
7-летняя девочка пострадала в перевернувшемся автомобиле

За сутки травмы на дорогах области получили восемь человек.

19 июня в регионе произошли три серьезные аварии. Первая из них случилась около часа дня на дороге Хлевное – Липецк: столкнулись автомобили «Хендай» с 26-летним водителем и «Фольксваген» под управлением 68-летнего мужчины. В ДТП пострадали оба водителя и две пассажирки «Хендая», все они, напомним, госпитализированы.

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Около шести вечера в Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков съехал в кювет и перевернулся «ВАЗ-2114». По данным УГИБДД, 61-летний водитель автомобиля не справился с управлением. Водитель и его 7-летняя пассажирка получили травмы.

А начале ночи в селе Нижний Воргол Елецкого района 19-летний водитель «Шевроле Нивы» сбил 49-летнего мужчину и 51-летнюю женщину. С травмами их доставили в больницу.


Кроме того, вчера автоинспекторы зарегистрировали 17 аварий, в которых не было пострадавших.
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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Нонка

51 минуту назад
Машин огромное количество и ещё производят ДТП-в порядке вещей а ведь это происшествия ! Сколько же их ещё то будет -пока все ещё живы!
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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