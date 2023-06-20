Происшествия
сегодня, 09:47
7-летняя девочка пострадала в перевернувшемся автомобиле
За сутки травмы на дорогах области получили восемь человек.
19 июня в регионе произошли три серьезные аварии. Первая из них случилась около часа дня на дороге Хлевное – Липецк: столкнулись автомобили «Хендай» с 26-летним водителем и «Фольксваген» под управлением 68-летнего мужчины. В ДТП пострадали оба водителя и две пассажирки «Хендая», все они, напомним, госпитализированы.
Около шести вечера в Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков съехал в кювет и перевернулся «ВАЗ-2114». По данным УГИБДД, 61-летний водитель автомобиля не справился с управлением. Водитель и его 7-летняя пассажирка получили травмы.
А начале ночи в селе Нижний Воргол Елецкого района 19-летний водитель «Шевроле Нивы» сбил 49-летнего мужчину и 51-летнюю женщину. С травмами их доставили в больницу.
Кроме того, вчера автоинспекторы зарегистрировали 17 аварий, в которых не было пострадавших.
Около шести вечера в Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков съехал в кювет и перевернулся «ВАЗ-2114». По данным УГИБДД, 61-летний водитель автомобиля не справился с управлением. Водитель и его 7-летняя пассажирка получили травмы.
А начале ночи в селе Нижний Воргол Елецкого района 19-летний водитель «Шевроле Нивы» сбил 49-летнего мужчину и 51-летнюю женщину. С травмами их доставили в больницу.
Кроме того, вчера автоинспекторы зарегистрировали 17 аварий, в которых не было пострадавших.
Нонка