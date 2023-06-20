У посетительницы бара украли куртку, сотовый телефон и банковскую карту

С карты вскоре пропали деньги.

49-летнего жителя Липецкого района подозревают в краже вещей из бара и денег с банковского счёта. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 18 марта пьяный мужчина похитил с дивана в баре в посёлке Сырский Рудник женскую куртку, сотовый телефон и банковскую карту. Выйдя из бара с чужими вещами, мужчина направился в магазин разливного пива, в котором несколько раз расплатился похищенной картой, потратив 3 935 рублей.



Утром 37-летняя потерпевшая позвонила в полицию и сообщила о краже. Нанесённый посетительнице бара ущерб составил 10 800 рублей.



Воришку быстро нашли, а похищенные вещи возвращены потерпевшей.



Уголовное дело по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ «Кража» направлено в суд, мужчине грозит до шести лет лишения свободы.