В России

43 минуты назад

На Первомай-2024 россияне будут отдыхать четыре дня подряд вместо одного

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#выходные дни

В ближайшее время Минтруд опубликует проект постановления, который касается праздничных дней в 2024 году, об этом «Известиям» на ПМЭФ-2023 сообщил глава ведомства Антон Котяков. 

Планируется сделать перенос таким образом, чтобы на Первомай россияне отдыхали четыре дня вместо одного 1 мая, которое выпадает на среду. При этом новогодние каникулы не пострадают. Они будут полноценными с выходом на работу 8 января.

Ежегодно в середине лета Минтруд публикует проект постановления, в котором отражается график выходных и праздничных дней на следующий год с учетом переносов. Обычно это делается для того, чтобы не дробить рабочую неделю и по возможности удлинить праздничные дни. Следующий год не исключение.

Как рассказал «Известиям, Антон Котяков, совершенно точно в 2024-м на 23 февраля и 8 марта придется по три выходных дня. Дело в том, что оба праздника выпадают на пятницу. Также на Новый год каникулы продлятся точно до 8 января, сказал глава Минтруда.

«А на майские будет два периода — на 1 мая и 9 мая. Причем в этом году 1 мая выпадает на среду», — отметил Котяков.

Поэтому, если бы не было переносов, то празднование Первомая ограничилось одним днем в середине недели. Но в Минтруде, как отметил Котяков, «концентрируют майские так, чтобы было удобно гражданам».
Подготовленным ведомством проектом предусматривается, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных — одного с 27 апреля (суббота), а второй день планируется позаимствовать у ноябрьских праздников, уточнили в Минтруде.

Таким образом, на Первомай мы будем отдыхать четыре дня подряд, начнем 28 апреля, а на работу выйдем 2 мая. Правда, предшествующая неделя будет шестидневной.

По словам главы Минтруда, ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить полноценные новогодние каникулы.

«У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо. Сейчас пытаемся это сделать», — сказал министр. 

14
#выходные дни

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