Водитель не оплатил 65 штрафов — у него арестовали машину

Сразу после этого чаплыгинец расплатился с долгами.

В Чаплыгинском районе водитель не оплатил 65 штрафов ГИБДД на сумму свыше 70 тысяч рублей.



Нарушения правил дорожного движения фиксировали автоматические технические средства, но оплачивать штрафы мужчина не спешил.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, у должника обнаружили в собственности автомобиль «Лада Приора», который арестовали.



Не дожидаясь, пока машину транспортируют на спецстоянку, мужчина полностью оплатил задолженность.









