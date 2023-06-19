Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: провал за провалом, укушенный змеей и бюджетники с высокими зарплатами

3 550
#вечЁрка #провал #змея #зарплаты
2
Липецкая вечЁрка: провал за провалом, укушенный змеей и бюджетники с высокими зарплатами

Сегодня, 19 июня, энергетики пообещали залатать провал на улице Белана ко вторнику, в больнице лечится уже второй мужчина, укушенный змеей, и GOROD48 посмотрел, сколько зарабатывают руководители бюджетных учреждений.

Грандиозный провал, который образовлася на улице Белана, ночью, 17 июня,  рабочие «РВК-Липецк» обещают заделать завтра. Энергетики исхитрились починить трубу без отключения воды для 175 тысяч горожан.

Напомним, дыра посреди дороги образовалась после того, как грузовик остановился на светофоре и начал проседать. Вдруг выяснилось, что в том месте нет так называемых разгрузочных железобетонных плит над водопроводом. Вот грунт и продавил трубу.

Загрузка плеера


— Молодцы. Оперативно, 800-тка — это вам не кот начхал. И без отключений, — похвалил комментатор.

— Дороги картонные какие-то, — заметил Мда.

— Пора переименовать город в Провалипецк, — добавил Sokol med.

— Правдивее будет так «Липецкая дорога повредила ехавший по ней КамАЗ», — уверен Гость.

— А чья подпись о приемке этого коллектора стоит? — поинтересовался нквд.

И это, кстати, не единственный провал, который появился в Липецке в последние дни. Еще одна дыра образовалась на пересечении улиц Коммунистической и 6-Гвардейской Дивизии. Вот так опытным путем выяснилось, что там находится недействующий коллектор. Его засыпали.



— А нельзя ли этих ваших специалистов рассредоточить по городу — для наблюдения за поведением асфальта. А то как-то ездить страшно теперь! — попросила Олеся.

— Замечен из этого провала вылет НЛО. Будьте осторожны! — посмеялся читатель.

— В далёком 1978 году, на тракторном, на улице Волгоградской (около Маяка) провалился асфальт, погиб мой брат т. к. обварился в кипятке, прошло 40 лет. А воз и ныне там, — рассказала Света.

В Липецкой больнице скорой медицинской помощи № 1 сейчас лечится 54-летний житель села Вербилово Липецкого района, которого укусила змея. Это произошло, когда мужчина помогал знакомым убирать траву. Кстати, это уже второй случай за лето. Месяц назад 70-летний липчанин пострадал от змеи на рыбалке.

А в областной детской больнице врачи продолжают лечение 13-летнего подростка, который на мопеде попал под колеса «КамАЗа» в Добринском районе. Ему буквально  из обломков костей заново собрали таз. Для этого впервые в больнице провели операцию с использованием технологии чрескостного остеосинтеза. Операция прошла успешно, но пациенту еще предстоит длительное лечение.

— Огромное спасибо врачу и скорейшего восстановления и выздоровления мальчику, — поблагодарила Лиза.

Между тем, только за три дня: пятницу, субботу и воскресенье в ДТП пострадали четверо детей и один подросток.

GOROD48 развеивает миф о том, что бюджетник — обязательно гражданин с небольшими доходами. Руководители муниципальных учреждений Липецка совсем не бедствуют, судя по опубликованным среднемесячным зарплатам за прошлый год.

Первое место уже несколько лет уверенно удерживает директор липецкого зоопарка Александр Осипов. В среднем он получал по 156 236 рублей в месяц. На втором месте по доходам был директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Дмитрий Аксенов. Главный по городским паркам (а сейчас — первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия») получал по 153 445 рублей в месяц. Третье место — у главного смотрителя мэрии Липецка Виталия Лесных. Среднемесячный заработок куратора ремонтов городских дорог и мостов, а также заказчика отлова безнадзорных животных превысил 145 700 рублей.

Завтра в Липецке  до +26 градусов. А городские спасатели предупреждают липчан, что пока не стоит торопиться на пляж. В ближайшую неделю температура воды в реке Воронеж будет колебаться от 17 до 19 градусов, ссылаются в управлении ГО и ЧС Липецка на сайт ru-meteo. Такая температура приемлема лишь для непродолжительного погружения, да и то только здоровых и физически подготовленных людей.


3 550
#вечЁрка #провал #змея #зарплаты
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Виктор 2-28-14

49 минут назад
Соловьи поют,а ивы плачут ....Видно что то знают, на перед ....Дунул ветер ....прошептала ива ...Все пройдет, ...конечно...все пройддет
ответить

Виктор 2-28-14

54 минуты назад
Мне вас так жалко , трудно вам поди? А на провал смотри и не завезди....
ответить

Электорат

57 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Евгения Уваркина рассказала о программе «Липецких зорь»
#Липецкие зори #выпускной
3
Евгения Уваркина рассказала о программе «Липецких зорь»

сегодня, 19:15

Общество
Самый богатый бюджетник Липецка по итогам прошлого года — директор зоопарка
#доходы #коррупция
30
Самый богатый бюджетник Липецка по итогам прошлого года — директор зоопарка

сегодня, 17:37

Общество
В районе Левого берега отключат холодную воду
#отключения
В районе Левого берега отключат холодную воду

сегодня, 17:16

Общество
«Закладчик» отправился на 10 лет в колонию
#наркотики
2
«Закладчик» отправился на 10 лет в колонию

сегодня, 17:11

Общество
В Липецкой области сухо и до +27
#жара
2
В Липецкой области сухо и до +27

сегодня, 17:00

Общество
Служба «112» принимает сообщения о бездомных
#бездомные #социальная защита населения
13
Служба «112» принимает сообщения о бездомных

сегодня, 16:33

Общество