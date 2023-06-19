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Липецкая вечЁрка: провал за провалом, укушенный змеей и бюджетники с высокими зарплатами
Сегодня, 19 июня, энергетики пообещали залатать провал на улице Белана ко вторнику, в больнице лечится уже второй мужчина, укушенный змеей, и GOROD48 посмотрел, сколько зарабатывают руководители бюджетных учреждений.
Напомним, дыра посреди дороги образовалась после того, как грузовик остановился на светофоре и начал проседать. Вдруг выяснилось, что в том месте нет так называемых разгрузочных железобетонных плит над водопроводом. Вот грунт и продавил трубу.
— Молодцы. Оперативно, 800-тка — это вам не кот начхал. И без отключений, — похвалил комментатор.
— Дороги картонные какие-то, — заметил Мда.
— Пора переименовать город в Провалипецк, — добавил Sokol med.
— Правдивее будет так «Липецкая дорога повредила ехавший по ней КамАЗ», — уверен Гость.
— А чья подпись о приемке этого коллектора стоит? — поинтересовался нквд.
И это, кстати, не единственный провал, который появился в Липецке в последние дни. Еще одна дыра образовалась на пересечении улиц Коммунистической и 6-Гвардейской Дивизии. Вот так опытным путем выяснилось, что там находится недействующий коллектор. Его засыпали.
— А нельзя ли этих ваших специалистов рассредоточить по городу — для наблюдения за поведением асфальта. А то как-то ездить страшно теперь! — попросила Олеся.
— Замечен из этого провала вылет НЛО. Будьте осторожны! — посмеялся читатель.
— В далёком 1978 году, на тракторном, на улице Волгоградской (около Маяка) провалился асфальт, погиб мой брат т. к. обварился в кипятке, прошло 40 лет. А воз и ныне там, — рассказала Света.
В Липецкой больнице скорой медицинской помощи № 1 сейчас лечится 54-летний житель села Вербилово Липецкого района, которого укусила змея. Это произошло, когда мужчина помогал знакомым убирать траву. Кстати, это уже второй случай за лето. Месяц назад 70-летний липчанин пострадал от змеи на рыбалке.
А в областной детской больнице врачи продолжают лечение 13-летнего подростка, который на мопеде попал под колеса «КамАЗа» в Добринском районе. Ему буквально из обломков костей заново собрали таз. Для этого впервые в больнице провели операцию с использованием технологии чрескостного остеосинтеза. Операция прошла успешно, но пациенту еще предстоит длительное лечение.
— Огромное спасибо врачу и скорейшего восстановления и выздоровления мальчику, — поблагодарила Лиза.
Между тем, только за три дня: пятницу, субботу и воскресенье в ДТП пострадали четверо детей и один подросток.
GOROD48 развеивает миф о том, что бюджетник — обязательно гражданин с небольшими доходами. Руководители муниципальных учреждений Липецка совсем не бедствуют, судя по опубликованным среднемесячным зарплатам за прошлый год.
Первое место уже несколько лет уверенно удерживает директор липецкого зоопарка Александр Осипов. В среднем он получал по 156 236 рублей в месяц. На втором месте по доходам был директор МАУК «Культурные пространства Липецка» Дмитрий Аксенов. Главный по городским паркам (а сейчас — первый заместитель руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия») получал по 153 445 рублей в месяц. Третье место — у главного смотрителя мэрии Липецка Виталия Лесных. Среднемесячный заработок куратора ремонтов городских дорог и мостов, а также заказчика отлова безнадзорных животных превысил 145 700 рублей.
Завтра в Липецке до +26 градусов. А городские спасатели предупреждают липчан, что пока не стоит торопиться на пляж. В ближайшую неделю температура воды в реке Воронеж будет колебаться от 17 до 19 градусов, ссылаются в управлении ГО и ЧС Липецка на сайт ru-meteo. Такая температура приемлема лишь для непродолжительного погружения, да и то только здоровых и физически подготовленных людей.
Виктор 2-28-14
Виктор 2-28-14
Электорат