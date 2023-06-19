«Закладчик» отправился на 10 лет в колонию

У него нашли 54,26 грамма смеси с N-метилэфедроном в составе.

Октябрьский районный суд Липецка приговорил жителя Ростовской области к 10 годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, не позднее 31 августа прошлого года мужчина стал участником организованной преступной группы, где ему была отведена роль «закладчика». Но сотрудничество с «операторами продаж» и «кураторами» под замысловатыми никами (например, один из них назвался Джейсоном Стэтхэмом) ни к чему хорошему не привело.



Ростовчанин забрал из тайника под обшивкой теплопровода недалеко от дома №26 по улице Кривенкова в Липецке крупную партию наркотиков — смеси с N-метилэфедроном в составе общей массой 54,26 грамма, которую планировать сбыть через «закладки». Но не успел.



Довести задуманное до конца мужчине не удалось потому, что 28 ноября 2022 года в 13:30 недалеко от дома №13 по улице Водопьянова мужчину задержали полицейские. При досмотре в помещении дежурной части отдела полиции №6 при себе у «закладчика» было обнаружено 60 свертков наркотика общей массой 54,26 грамма.



Действия мужчины были квалифицированы по части 3 статьи 30, пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».



В результате Октябрьский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.