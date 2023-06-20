20 минут назад
ИДЕЯ ЗАСТРОЙЩИКА СТОИЛА ДОЛЬЩИКАМ ПОЧТИ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Жильё в новостройках привлекает своим комфортным и уютным образом жизни, а также возможностью стать собственником квартиры в современном многоэтажном доме или таунхаусе. Но как правило, в процессе поиска жилья все больше возникает вопросов и сомнений. И один из главных – стоимость, которая часто оказывается слишком высокой.
И вот, этим утром город переполошился от громкого заявления от одного из крупных застройщиков Липецка. А именно, ГК «Ремстройсервис» поделилась новостью о том, что в ближайшие 11 дней можно будет приобрести новую квартиру с выгодой до 272 тысяч рублей без завышения цен. Узнать об акции можно по телефону 51-63-93 или на сайте rss48.ru
Почему же это предложение является эксклюзивным и заслуживает внимания?
Свежий мониторинг рынка от экспертов области показал, что средняя стоимость съёма квартиры в месяц для семьи из 4х человек обходится в 30 тысяч рублей. И как правило, в эту стоимость не входят коммунальные платежи.
На пересчёт выходит, что человек платит ориентировочно в год 420 тысяч рублей за проживание в чужой квартире.
Имеет ли это смысл, когда рынок новостроек предлагает революционные решения жилищного вопроса. Например, в жилом комплексе «Романово», или, как его привыкли называть «Романово сити» ипотечный платёж по таунхаусу начинается от 14 374 рублей в месяц! Что в год обойдётся семье примерно в 176 тысяч рублей.
А теперь немного приятной математики – разница между съёмной и своей за год получается почти 240 тысяч рублей.
Кроме того, в «Романово» стартовали продажи многоквартирного дома, где стоимость квартир начинается от 2.5 млн. рублей! Есть даже студии! На которые так же распространяется это предложение. Посмотреть планировки можно на сайте.
Поспешите узнать подробности, чтобы успеть принять верное решение, ведь счёт идёт на часы.
«Застройщик ООО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС РОМАНОВО». Проектные декларации на наш.дом.рф.
Период проведения акции с 19.06.2023 по 30.06.2023. Застройщик ООО CЗ «МКД Романово». Актуальные цены, проектная документация на сайтах: rss48.ru и наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой и ограничено наличием квартир.
Ставка от 4% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека для IT» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретени строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС РОМАНОВО», при первоначальном взносе от 15%, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации». При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых.
Требования к заемщику: возраст от 18 до 50 лет (вкл); основным местом работы является организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, находящаяся в РФ, аккредитованная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и пользующаяся налоговыми льготами; в течение не менее чем 3 календарных месяцев, предшествовавших дате заключения кредитного договора, размер средней заработной платы заемщика с учетом НДФЛ составлял от 70 тыс. рублей – для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет до 1 млн. человек; от 120 тыс. рублей – для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет 1 млн. человек и более (за исключением Москвы); от 150 тыс. рублей – для работников организаций, зарегистрированных на территории Москвы.
Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 9 млн руб. – при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет до 1 млн. человек; до 18 млн руб при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет 1 млн. человек и более. Валюта – рубли РФ.
Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, услуга является платной.
Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 19.06.2024 по 31.12.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
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