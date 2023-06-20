ИДЕЯ ЗАСТРОЙЩИКА СТОИЛА ДОЛЬЩИКАМ ПОЧТИ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Жильё в новостройках привлекает своим комфортным и уютным образом жизни, а также возможностью стать собственником квартиры в современном многоэтажном доме или таунхаусе. Но как правило, в процессе поиска жилья все больше возникает вопросов и сомнений. И один из главных – стоимость, которая часто оказывается слишком высокой.

И вот, этим утром город переполошился от громкого заявления от одного из крупных застройщиков Липецка. А именно, ГК «Ремстройсервис» поделилась новостью о том, что в ближайшие 11 дней можно будет приобрести новую квартиру с выгодой до 272 тысяч рублей без завышения цен. Узнать об акции можно по телефону 51-63-93 или на сайте rss48.ru





Почему же это предложение является эксклюзивным и заслуживает внимания?

Свежий мониторинг рынка от экспертов области показал, что средняя стоимость съёма квартиры в месяц для семьи из 4х человек обходится в 30 тысяч рублей. И как правило, в эту стоимость не входят коммунальные платежи.

На пересчёт выходит, что человек платит ориентировочно в год 420 тысяч рублей за проживание в чужой квартире.

Имеет ли это смысл, когда рынок новостроек предлагает революционные решения жилищного вопроса. Например, в жилом комплексе «Романово», или, как его привыкли называть «Романово сити» ипотечный платёж по таунхаусу начинается от 14 374 рублей в месяц! Что в год обойдётся семье примерно в 176 тысяч рублей.

А теперь немного приятной математики – разница между съёмной и своей за год получается почти 240 тысяч рублей.

Кроме того, в «Романово» стартовали продажи многоквартирного дома, где стоимость квартир начинается от 2.5 млн. рублей! Есть даже студии! На которые так же распространяется это предложение. Посмотреть планировки можно на сайте.

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«Застройщик ООО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС РОМАНОВО». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Период проведения акции с 19.06.2023 по 30.06.2023. Застройщик ООО CЗ «МКД Романово». Актуальные цены, проектная документация на сайтах: rss48.ru и наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой и ограничено наличием квартир.

Ставка от 4% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека для IT» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретени строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС РОМАНОВО», при первоначальном взносе от 15%, при проведении сделки с услугой «Сервис электронной регистрации». При отказе заемщика от услуги «Сервис электронной регистрации» процентная ставка по кредиту увеличивается на 0,3% годовых.

Требования к заемщику: возраст от 18 до 50 лет (вкл); основным местом работы является организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, находящаяся в РФ, аккредитованная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и пользующаяся налоговыми льготами; в течение не менее чем 3 календарных месяцев, предшествовавших дате заключения кредитного договора, размер средней заработной платы заемщика с учетом НДФЛ составлял от 70 тыс. рублей – для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет до 1 млн. человек; от 120 тыс. рублей – для работников организаций, зарегистрированных на территории субъектов РФ, численность населения которых составляет 1 млн. человек и более (за исключением Москвы); от 150 тыс. рублей – для работников организаций, зарегистрированных на территории Москвы.

Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 9 млн руб. – при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет до 1 млн. человек; до 18 млн руб при покупке жилья на территории субъекта РФ, численность населения которого составляет 1 млн. человек и более. Валюта – рубли РФ.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Сервис электронной регистрации» предоставляется ООО «Домклик» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru , услуга является платной.

Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 19.06.2024 по 31.12.2024 г. вкл. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru . Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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