ЕГЭ по истории сдали на 100 баллов два выпускника

В Липецкой области появились новые стобалльники.

В Липецкой области двое выпускников: одиннадцатиклассники школы № 20 города Липецка и «Школы Диалог» сдали ЕГЭ по истории на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области.



Напомним, экзамен по истории выпускники 11-х классов сдавали 5 июня. В этом году в нём увеличилось число заданий с 19 до 21: появились задания на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной войны и на умения сравнивать исторические события.

