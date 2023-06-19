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ЕГЭ по истории сдали на 100 баллов два выпускника

3 473
#ЕГЭ #ГИА #школа
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ЕГЭ по истории сдали на 100 баллов два выпускника

В Липецкой области появились новые стобалльники.

В Липецкой области двое выпускников: одиннадцатиклассники школы № 20 города Липецка и «Школы Диалог» сдали ЕГЭ по истории на 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области.

Напомним, экзамен по истории выпускники 11-х классов сдавали 5 июня. В этом году в нём увеличилось число заданий с 19 до 21: появились задания на проверку знаний фактов истории Великой Отечественной войны и на умения сравнивать исторические события.
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#ЕГЭ #ГИА #школа
1

Комментарии (3)

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Вася

36 минут назад
Че там с егэ на кавказе?)
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Ваш

45 минут назад
Пря Сталине такова не была!
ответить

Горожанин

51 минуту назад
Молодцы!!!!
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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