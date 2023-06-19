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Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 3,5%

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#ОРВИ #грипп #коронавирус
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 3,5%

Случаев гриппа не регистрируют уже третью неделю подряд.

C 12 по 18 июня в Липецкой области было зарегистрировано 36 случаев коронавируса, что на 12% ниже уровня предыдущей недели, и 3 376 случаев ОРВИ.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 3,5%, среди заболевших преобладают дети в возрасте до 14 лет, на которых приходится 54% всех случаев.

В Липецке было зарегистрировано 2 347 случаев ОРВИ (или 72% всех случаев по области), среди заболевших также преобладают дети.

По результатам лабораторных исследований, сейчас доминируют вирусы парагриппа (48%), риновирусы (18%) и сезонные коронавирусы (15%), от 4% до 7% проб представлены бока-, адено-, РС-вирусами и их сочетаниями.
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#ОРВИ #грипп #коронавирус

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