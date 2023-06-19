У Боринского серьезная авария: пострадали четыре человека

На регулируемом перекрёстке столкнулись «Хёндай Солярис» и «Фольксваген».

Сегодня около 13:00 на окружной трассе в районе села Боринского произошло серьёзное ДТП.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Хёндай Солярис», который двигался со стороны Липецка по направлению к Воронежу, на регулируемом перекрёстке выехал на запрещающий сигнал светофора.В результате «Хёндай» столкнулся с автомобилем «Фольксваген» под управлением 68-летнего водителя. В аварии пострадали четыре человека: это оба водителя и две 21-летние пассажирки автомобиля «Хёндая».Пострадавшие госпитализированы. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД. Затруднений в движении на участке дороги нет.