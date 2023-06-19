Происшествия

42 минуты назад

У Боринского серьезная авария: пострадали четыре человека

6 1279
#авария #ДТП
6

На регулируемом перекрёстке столкнулись «Хёндай Солярис» и «Фольксваген».

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Сегодня около 13:00 на окружной трассе в районе села Боринского произошло серьёзное ДТП.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Хёндай Солярис», который двигался со стороны Липецка по направлению к Воронежу, на регулируемом перекрёстке выехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате «Хёндай» столкнулся с автомобилем «Фольксваген» под управлением 68-летнего водителя. В аварии пострадали четыре человека: это оба водителя и две 21-летние пассажирки автомобиля «Хёндая».

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Пострадавшие госпитализированы. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД. Затруднений в движении на участке дороги нет.
6 1279
#авария #ДТП
6

Комментарии (6)

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Надо

7 минут назад
На трассах делать авиадуки,а не тяп-ляп.Зачем на скоростной трассе светофор?
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Лихач

11 минут назад
Тут просто дедушка решил что ему должны уступить дорогу на его красном
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Автохам

13 минут назад
26-летний водитель автомобиля «Хёндай Солярис» по Ютубу водить учился?
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ррр

23 минуты назад
неужели власти еще не поняли что пора реорганизовать движение и светофоры на этом участке? через день там бьются
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Лиза

23 минуты назад
Совсем недавно была авария на этом же месте. Лихачей даже распятие не останавливает.
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Татьяна

24 минуты назад
Куда вы летите.Теперь будет знать к чему приводит это всё. Из за пяти минут пострадали люди которые не в чем не виноваты
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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