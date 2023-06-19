Происшествия

сегодня, 14:20

Липчанин нашёл телефон на клумбе и подарил его жене — ему грозит до пяти лет колонии за кражу

2 955
#кража
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Липчанин нашёл телефон на клумбе и подарил его жене — ему грозит до пяти лет колонии за кражу

60-летняя женщина поливала цветы и оставила телефон на клумбе у своего дома.

28 мая у дома по улице Кротевича в Липецке украли телефон за 15 000 рублей, который 60-летняя женщина, поливая цветы, оставила на клумбе у своего дома. Женщина ненадолго отлучилась по делам, а когда вернулась, не обнаружила телефон на месте.

В краже подозревают 39-летнего липчанина. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, придя домой, подозреваемый выбросил сим-карту, вставил новую и подарил телефон жене.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
2 955
#кража
3

Комментарии (2)

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Гость

12 минут назад
Что за привычка у людей - везде таскать с собой телефон? Даже на клумбу надо с собой тащить? Кому надо, тот перезвонит.
ответить

Домовой

сегодня, 14:31
Не лучший способ отдохнуть от семьи.
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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