Липчанин нашёл телефон на клумбе и подарил его жене — ему грозит до пяти лет колонии за кражу

60-летняя женщина поливала цветы и оставила телефон на клумбе у своего дома.

28 мая у дома по улице Кротевича в Липецке украли телефон за 15 000 рублей, который 60-летняя женщина, поливая цветы, оставила на клумбе у своего дома. Женщина ненадолго отлучилась по делам, а когда вернулась, не обнаружила телефон на месте.



В краже подозревают 39-летнего липчанина. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, придя домой, подозреваемый выбросил сим-карту, вставил новую и подарил телефон жене.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.