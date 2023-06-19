Происшествия

58 минут назад

Провал на улице Белана залатают асфальтом уже завтра

4 192
#провал
Провал на улице Белана залатают асфальтом уже завтра

Сегодня рабочие «РВК-Липецк» заканчивают ремонтные работы в камере водопровода, над которой провалилась дорога.

На улице Белана уже почти закончены восстановительные работы на месте провала, образовавшегося ночью 17 июля. Сейчас рабочие «РВК-Липецк» заканчивают герметизацию камеры подземного водопровода диаметром 800 мм, опускаясь к ней по канализационному колодцу. На поверхности место провала засыпано песком. Уже завтра провал закатают асфальтом, и движение по четной стороне улицы Белана снова станет двухполосным.

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Напомним, провал образовался ночью 17 июня под остановившимся на светофоре грузовиком. Как выяснили энергетики, причиной провала основания дороги стало отсутствие т.наз. разгрузочных железобетонных плит над водопроводом, из-за чего грунт и продавил трубу.

Свод железобетонного коллектора ремонтная бригада «РВК-Липецк» восстановила за 10 часов.

— Отметим, что ремонт коллектора проводился без его остановки и отключения абонентов от холодного водоснабжения. Благодаря этому 175 тысяч горожан — жители густонаселенных микрорайонов, не испытали неудобств, — сообщила пресс-служба «РВК-Липецк».
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#провал

Комментарии (4)

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Садовод

16 минут назад
Оля, нет, здесь уже не провалится, провалится в десятке других мест
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Молодцы

19 минут назад
Оперативно, 800-тка это вам не кот начхал. И без отключений.
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Пенсионер

27 минут назад
А разгрузочную железобетонную плиту уложили или забыли ?
ответить

Оля

33 минуты назад
А через неделю снова все провалится. ХА ХА
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
159
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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