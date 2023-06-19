Происшествия
58 минут назад
Провал на улице Белана залатают асфальтом уже завтра
Сегодня рабочие «РВК-Липецк» заканчивают ремонтные работы в камере водопровода, над которой провалилась дорога.
На улице Белана уже почти закончены восстановительные работы на месте провала, образовавшегося ночью 17 июля. Сейчас рабочие «РВК-Липецк» заканчивают герметизацию камеры подземного водопровода диаметром 800 мм, опускаясь к ней по канализационному колодцу. На поверхности место провала засыпано песком. Уже завтра провал закатают асфальтом, и движение по четной стороне улицы Белана снова станет двухполосным.
Напомним, провал образовался ночью 17 июня под остановившимся на светофоре грузовиком. Как выяснили энергетики, причиной провала основания дороги стало отсутствие т.наз. разгрузочных железобетонных плит над водопроводом, из-за чего грунт и продавил трубу.
Свод железобетонного коллектора ремонтная бригада «РВК-Липецк» восстановила за 10 часов.
— Отметим, что ремонт коллектора проводился без его остановки и отключения абонентов от холодного водоснабжения. Благодаря этому 175 тысяч горожан — жители густонаселенных микрорайонов, не испытали неудобств, — сообщила пресс-служба «РВК-Липецк».
Напомним, провал образовался ночью 17 июня под остановившимся на светофоре грузовиком. Как выяснили энергетики, причиной провала основания дороги стало отсутствие т.наз. разгрузочных железобетонных плит над водопроводом, из-за чего грунт и продавил трубу.
Свод железобетонного коллектора ремонтная бригада «РВК-Липецк» восстановила за 10 часов.
— Отметим, что ремонт коллектора проводился без его остановки и отключения абонентов от холодного водоснабжения. Благодаря этому 175 тысяч горожан — жители густонаселенных микрорайонов, не испытали неудобств, — сообщила пресс-служба «РВК-Липецк».
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