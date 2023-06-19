В нескольких домах на четырех улицах отключена холодная вода

На улице Водопьянова лопнула труба диаметром 300 мм.

18 июня в редакцию GOROD48 обратились жильцы нескольких домов 20-го микрорайона:



«Вот такой фонтанчик начинает бить на 20 районе, между домами Водопьянова 11 и 13. Образовались большие лужи. И так уже третий день. Где коммунальные службы? Никому ничего не надо. В коммунальные службы о порывах было сообщено», — написали нам жители района.



В «РВК-Липецк» нам рассказали, что утечка воды произошла на водоводе диаметром 300 мм у дома №13 по улице Водопьянова. Ремонтные работы уже начались, на их время холодная вода отключена по адресам: ул. Водопьянова, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 13а; ул. Меркулова, 3, 5, 7; пр-д Сиреневый, 4; пр. Победы, 108, 110/1.



Ориентировочное время окончания работ и подачи воды 20:00.