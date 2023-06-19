60-летний мужчина сгорел вместе с домом под Липецком

Пожар со смертельным исходом произошел в селе Боринское.



Ночью 17 июня на улице Чапаева в селе Боринское Липецкого района горел частный дом. Во время пожара погиб его 60-летний хозяин.



«Огнем уничтожены коридор, кухня, котельная и кровля на площади 35 квадратных метров. Пожарным удалось отстоять сарай и соседний дом», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



Кроме того, 17 июня в селе Казаки Елецкого района сгорел автомобиль «Лада Приора», в Липецке на улице Агрономической — надворные постройки. В селе Березовка Тербунского района сгорел курятник и 30 кур. Пожарные смогли отстоять дом, выжили две коровы.



18 июня в селе Гнилуша Задонского района сгорели шесть тюков сена, а в селе Капитанщино — баня. В Усмани сгорела надворная постройка, но пожарные не допустили распространение огня на два жилых дома.



Вчера пожарные тушили 36 возгораний, из них девять раз горел мусор, столько же — сухая трава.

