В Липецком зоологическом заказнике мужчина поймал сетью 22 рыбы

Сумма ущерба нанесенного водным биологическим ресурсам составила 5 400 рублей.

В Грязинском районе на территории государственного природоохранного зоологического заказника «Липецкий» пресекли незаконный лов рыбы.Как сообщает пресс-служба Верхнедонского отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального агентства Росрыболовства, мужчина при помощи ставной лесковой сети поймал 22 рыбы, в том числе пять густеров, две красноперки, шесть штук плотвы и девять — уклейки.«Сумма ущерба нанесенного водным биологическим ресурсам составила 5 400 рублей. В действиях рыбака усматриваются признаки преступления по статье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Рассматривается вопрос о направлении материалов дел в прокуратуру Грязинского района », — отметили в Росрыболовстве.