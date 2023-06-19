Сегодня в Липецке: может ли начальство запретить подработку и почему липецкие семьи – самые крепкие

Рассказываем все необходимое про тяжёлый день понедельник.

Погода будет ласковой

Сегодня погода в Липецке не станет докучать липчанам ни дождем, ни сильным ветром, ни дождём. На улице умеренные 23-25 градусов, лёгкий ветерок и без осадков.







Засуха

Энергетики в понедельник будут работать без размаха, но всё же кое кому придется из-за ремонтных работ провести день без холодной воды и ли без света. С 10:00 до 20:00 перекроют краны на улицах 8 Марта, 17, 17/2; Космонавтов, 27/5, 49/4; Крайней, 4, 9; на площади Победы, 6, 6 к.2, 6а, 6 к.3, 8. В это же время с неудобствами столкнутся и жители частного сектора на улице Пролетарской в посёлке Сырский Рудник.







Мрак

А в связи с ремонтом на электросетях с 9:00 до 17:00 обесточат дома на улице Депутатской – с 2 по 9, с 14 по 43 и №№ 46, 52а; а также Киевскую, 16а; переулкам Крымский, 2, 4, 6, 8; Фруктовый, 1 а. Полностью пропадёт в указанное время электричество на улицах Воровского, Даргомыжского, Чкалова.







Пробки

Первый серьезный затор, помеченный на электронных картах красным цветом возник уже в начале шестого утра на пересечении улиц Гагарина и Шкатова в сторону центра. А жёлтых участков уже видимо-невидимо, при том, что день только начался. Поэтому советуем перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения: оптимальный маршрут всегда можно подобрать.

Детский кинофестиваль

Культурных событий в первый рабочий день недели в Липецке немного, а основные так или иначе связаны с важнейшим из искусств – кино.

В Областном Центре культура народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) продолжаются показы кинофестиваля детских фильмов «Радуга». Сегодня в 10:00 юные зрители и их взрослые спутники смогут увидеть фильм «Лохматый патруль». США, 2022. Семейная комедия. Режиссёр Джейкоб Куни (6+).

Пёс Гудини готовится к важному торжеству: наконец-то его любимая хозяйка Моника, неунывающая мать-одиночка с двумя детьми, решилась сделать предложение своему бойфренду Шейну. Пока вовсю идёт подготовка к свадьбе, по округе катается фургон с двумя домушниками, которые рассчитывают обчистить район во время праздника. Однако Гудини узнает про их план и зовет на помощь своих хвостатых и лохматых приятелей. Теперь безопасность целого района в их надёжных лапах.

В ролях: Денис Ричардс, Патрик Малдун, Сил Рендино.



Билет на сеанс стоит 50 рублей.

Разговоры о буржуазии

А в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня будут говорить о кино. В 19:03 состоится заседание «КинолентаКлуба», участники которого поразмышляют над фильмом «Скромное обаяние буржуазии» (16+), снятом французским режиссёром Луисом Бунюэлем ещё в 1972 году.

Фильму полвека, но многие сцены и сюжетные коллизии не теряют актуальности и в наши дни.







Вход – любая поддержка пространства.

Выставка плюшевых мишек (0+)

В ОЦКНТ сегодня есть смысл заглянуть и по другому поводу – на выставку «Девочки и медведи» из частной коллекции народного мастера Людмилы Люрис.

Что может быть мимишнее? Зрителям представится уникальная возможность увидеть больших медведей-ревунов 60-х годов XX века из подмосковного Хотьково, а также маленьких медвежат, которые выпускались с целью рекламы, деревянных зверушек-кузнецов и эксклюзивные авторские изделия, сшитые в подарок, с инициалами владельцев. К примеру, маленький медвежонок Мишель Лоран даже представлял российскую делегацию на международном фестивале «Лоскутный перекрёсток» в Эльзасе (Франция).



Людмила Люрис. Фото vk.com



Украсит экспозицию музыкальный медвежонок немецкой фирмы по производству плюшевых игрушек «Steiff», которую коллекционер приобрела в Монако.

Выставка работает до 30 июня, вход свободный.

В Липецке выберут социально ответственные предприятия

Мэрия Липецка начала приём заявок на участие в конкурсе «Организация высокой социальной ответственности».

Лучшие предприятия в производственной и непроизводственной сферах в торжественной обстановке в администрации города получат дипломы и ценные подарки за высокие показатели в области охраны труда и социально-трудовых отношений, изучения распространение своего социального опыта.







Документы необходимо направить до 20 июня в департаменте экономического развития Липецка по адресу: пл. Театральная, д. 1, каб. 405, телефоны: (4742) 23-91-17, 23-91-44, 23-91-79, электронная почта: priem-economika@lipetskcity.ru.

Что нужно знать о подработках

Сегодня первый день рабочей недели, поэтому мы поговорим как раз о труде, точнее – о подработках. Юрист SuperJob Александр Южалин перечислил основные виды подработок: сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни, работа на условиях совмещения (когда работник в течение трудового дня дополнительно выполняет задачи и по другой должности) или совместительства (заключается отдельный трудовой договор).

Работник может сам попросить у начальства дополнительные задачи, которые он будет выполнять за отдельную плату. Но давать или не давать подработку – дело работодателя. И, наоборот, руководитель может сам попросить своего сотрудника потрудиться дополнительно. Здесь уже сам работник решает – соглашаться ему или нет.







Если же работник захочет заключить трудовой договор на подработку на условиях совместительства с другой компанией, работодатель по основному месту работы не вправе воспрепятствовать этому. Работник может заключить трудовые договоры о совместительстве с неограниченным числом работодателей. Небольшие ограничения всё же есть: например, если человек работает во вредных условиях, то он может находиться в них лишь определённое количество часов: при выборе подработки это нужно учитывать. Аналогичные ограничения установлены для водителей, чтобы те не стремились проводить 24 часа за рулём.

Крепкие липецкие семьи

48% липецких мужчин и 53% женщин оценили отношения со своими «вторыми половинками», как союз родственных душ.Тех же кто считает, что «противоположности притягиваются», лишь 28% среди мужчин и 26% среди женщин.







Таковы данные опроса SuperJob среди жителей нашего региона. Вообще по результатам опроса можно сделать вывод, что липецкие семьи чуть ли не самые крепкие в России. Своими отношениями в браке довольны 87% мужчин и 84% женщин. Как думаете – не обманывают?

Дорогие липчане! Впереди неделя трудовых подвигов и свершений. А ещё – разнообразных новостей, которые тоже не следует упускать из виду. Все главные новости Липецка и области собраны в одном месте – на GOROD48, просто не забывайте почаще к нам заходить. С нами вы не пропустите ничего интересного и полезного и всегда будете в курсе событий. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.