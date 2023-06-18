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35 минут назад
Пятеро россиян попали в больницу после ДТП на трассе в Анталье
По меньшей мере шесть туристов пострадали в результате ДТП в турецкой Анталье. О произошедшей аварии со ссылкой на турецкий телеканал TRT сообщает ТАСС.
Инцидент случился в тот момент, когда водитель автобуса вез в аэропорт группу из 33 туристов, собиравшихся вернуться домой после отдыха. Находившийся за рулем мужчина врезался в стоявший у АЗС грузовик. Водитель транспортного средства не выжил. Пострадавших госпитализировали в медучреждения, где им оказали необходимую помощь. Туристов отвезли в аэропорт на другом автобусе.
Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения у заправки. По версии полиции, водитель автобуса по не выясненным пока причинам потерял управление, что и стало причиной ДТП. При столкновении транспортных средств вспыхнул небольшой пожар, который удалось потушить до прибытия пожарных.
Инцидент случился в тот момент, когда водитель автобуса вез в аэропорт группу из 33 туристов, собиравшихся вернуться домой после отдыха. Находившийся за рулем мужчина врезался в стоявший у АЗС грузовик. Водитель транспортного средства не выжил. Пострадавших госпитализировали в медучреждения, где им оказали необходимую помощь. Туристов отвезли в аэропорт на другом автобусе.
Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения у заправки. По версии полиции, водитель автобуса по не выясненным пока причинам потерял управление, что и стало причиной ДТП. При столкновении транспортных средств вспыхнул небольшой пожар, который удалось потушить до прибытия пожарных.