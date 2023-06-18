В России

44 минуты назад

В Татарстане семь человек погибли при пожаре

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При пожаре в частном доме в Тукаевском районе Татарстана погибли семь человек. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Торговой в деревне Саитово поступило днем 18 июня. Спустя почти час открытое горение было ликвидировано. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Уже спустя час сотрудники экстренных служб сообщили о найденных под завалами дома телах троих погибших. В региональной прокуратуре начали проверку инцидента.

Уже к 16 часам стало понятно, что жертв больше — сначала сообщалось о шести погибших, потом о семи. Четверо из них — дети 2016-2019 годов рождения. Выяснилось, что в доме проживала многодетная семья из восьми человек, в полиции сообщили, что семейство было неблагополучным. 28-летней матери удалось выбраться из загоревшегося дома. Остальные родственники погибли.

На опубликованном МЧС видео с места пожара видно, что дом сгорел практически полностью, от него осталось лишь обугленные стены.
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#а знаете ли вы #краеведение
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