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50 минут назад
На Кубани из-за перевернувшегося батута пострадал ребенок
Батут из-за щтормового ветра перевернулся на территории базы отдыха в Динском районе Краснодарского края, пострадал ребенок. По данным краевой прокуратуры, это произошло на базе отдыха «Андреевский парк», передает РИА Новости.
По словам отдыхающих, в какой-то момент внезапно испортилась погода, подул сильный ветер и начался ливень. Во время разгула стихии перевернуло батут, на котором прыгал мальчик. В результате ребёнок сломал ногу.
— Все длилось пару десятков минут. Затем снова выглянуло солнце. От бушующей непогоды остались только разбросанные батуты, поваленные деревья, лужи на траве и мальчик с переломом ноги. Он был на самой высокой точке батута, в тот момент, когда его перевернуло, — сообщили очевидцы.
"В виду неблагоприятных погодных условий произошло его (батута – ред.) опрокидывание, в результате чего ребенок получил травмы. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.
Руководство парка пообещало помочь ребёнку с реабилитацией.
По словам отдыхающих, в какой-то момент внезапно испортилась погода, подул сильный ветер и начался ливень. Во время разгула стихии перевернуло батут, на котором прыгал мальчик. В результате ребёнок сломал ногу.
— Все длилось пару десятков минут. Затем снова выглянуло солнце. От бушующей непогоды остались только разбросанные батуты, поваленные деревья, лужи на траве и мальчик с переломом ноги. Он был на самой высокой точке батута, в тот момент, когда его перевернуло, — сообщили очевидцы.
"В виду неблагоприятных погодных условий произошло его (батута – ред.) опрокидывание, в результате чего ребенок получил травмы. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований действующего законодательства, в случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.
Руководство парка пообещало помочь ребёнку с реабилитацией.