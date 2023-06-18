30 минут назад
Красную шапочку советского кинематографа удивил в Ельце макет корабля со свастикой
Яна Поплавская побывала в Ельце, где ей в кафе попался на глаза макет линкора «Бисмарк» со свастикой на флаге
«Обычное кафе в городе Ельце Липецкой области. В России! На обозрение публики гордо выставлена модель немецкого линкора «Бисмарк». Со свастикой на флаге. Сопроводительная табличка повествует о том, что хоть корабль и был повержен, но фашистский флаг не был спущен, это подчеркивается несколько раз…. Очень странный экспонат для наших дней, для нашей страны...», - написала актриса и театральный педагог.
После сделанного замечания работники кафе с линкора флаг вскоре убрали. Инцидент был исчерпан.
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«Бисмарк» — линкор немецкого военного флота. Назван в честь первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. Во время своего первого и единственного похода в мае 1941 года потопил в Датском проливе британский линейный крейсер «Худ». Начавшаяся после этого охота британского флота за «Бисмарком» спустя трое суток закончилась его потоплением – «Бисмарк» был потоплен британскими линкорами «Родни» и «Король Георг V».
Фото: скриншот видео из телеграм-канала Яны Поплавской
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