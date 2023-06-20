Завтра в Липецкой области без дождей и до +26

19 июня Липецкая область как и в целом ЦФО останется в области высокого атмосферного давления – погода ожидается преимущественно без осадков. 20 и 21 июня под влиянием атмосферного фронта на территории области местами пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 и 20 июня - 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы, 21 июня – 15-16 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

На севере и западе Липецкой области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +8 до +13 градусов, днем температура составит от +21 до +26 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем она составит от +23 до +25 градусов.



День 19 июня стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году –5 градусов тепла.