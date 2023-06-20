Погода в Липецке

18.06.2023 15:32

Завтра в Липецкой области без дождей и до +26

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#погода #
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Завтра в Липецкой области без дождей и до +26

19 июня Липецкая область как и в целом ЦФО останется в области высокого атмосферного давления – погода ожидается преимущественно без осадков. 20 и 21 июня под влиянием атмосферного фронта на территории области местами пройдут кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 19 и 20 июня - 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы, 21 июня – 15-16 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

На севере и западе Липецкой области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +8 до +13 градусов, днем температура составит от +21 до +26 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем она составит от +23 до +25 градусов.

День 19 июня стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2014 году –5 градусов тепла.
3 881
#погода #
2

Комментарии (3)

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Гость к.

вчера, 16:22
Жара задолбала
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18.06.2023 20:27
Гость, согласен
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Гость

18.06.2023 16:02
Погода топ лучшая их лучших.
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
160
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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