Общество

32 минуты назад

На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

2 210
#отключение воды #
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

А в районе Дикого 19 июня частично не будет света.

19 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города – без холодной воды останутся потребители пяти улиц.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в частном секторе улицы Пролетарской в Сырском – воду подвезут по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 27/5, 49/4 по улице Космонавтов – машина с водой будет стоять возле дома № 47/5.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома и здания №№ 6, 6 к.2, 6а, 6 к.3, 8 на площади Победы, №№ 17, 17/2 на улице 8 Марта, №№ 4, 9 по улице Крайней. Подвоз воды будет организован к зданию № 8 на площади Победы.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

19 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях также будет проводить «Липецкэнерго» - с неудобствами столкнутся жители района Дикого.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах с №2 по №9, также с №16 по №43 и №№ 46, 52а по улице Депутатской, № 16а по улице Киевской, №№ 2, 4, 6, 8 в переулке Крымском, № 1а в переулке Фруктовом, также обесточат улицы Воровского, Даргомыжского, Чкалова.
2 210
#отключение воды #

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Петрович

11 минут назад
Вообще-то, пора отключить саму компанию РВК...
ответить

Александр

13 минут назад
Странные какие-то эти коммунальщики... Вот отключают воду и тут же обеспечивают подвоз воды к определённому адресу... А отключают электричество и тут всё! Почему не организовывается подвоз электричества так же к какому-нибудь определённому адресу!!? Захотел покушать, взял микроволновочку, подошёл к аварийной машине - подогрел себе, сосед выскочил со своим тормозком и ему заодно подогрел... И предупреждение. По окончанию работ возможны скачки напряжения!!! Будьте блюдительны!!!
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
159
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

В липецком зоопарке пополнение у одомашненной индейцами ламы
#зоопарк
2
В липецком зоопарке пополнение у одомашненной индейцами ламы

сегодня, 12:12

Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

вчера, 14:19

Общество
Дорогу на улице Белана продавил «КамАЗ»
#Провал #перекрыта дорога #улица Белана
43
Дорогу на улице Белана продавил «КамАЗ»

вчера, 14:14

Общество
В мэрии объяснили причину провала на Белана: коллектор не был защищён бетонной плитой
#Провал #перекрыта дорога #улица Белана
54
В мэрии объяснили причину провала на Белана: коллектор не был защищён бетонной плитой

вчера, 11:17

Общество
Социальные налоговые вычеты: кому положен, сколько денег вернут
#Налоговый вычет
15
Социальные налоговые вычеты: кому положен, сколько денег вернут

вчера, 10:44

Общество
На улице Белана образовался двухметровый провал – по ней сегодня лучше не ездить
#Провал #дорожное движение #улица Белана
64
На улице Белана образовался двухметровый провал – по ней сегодня лучше не ездить

вчера, 10:32

Общество