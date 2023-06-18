На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

А в районе Дикого 19 июня частично не будет света.

19 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города – без холодной воды останутся потребители пяти улиц.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в частном секторе улицы Пролетарской в Сырском – воду подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 27/5, 49/4 по улице Космонавтов – машина с водой будет стоять возле дома № 47/5.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома и здания №№ 6, 6 к.2, 6а, 6 к.3, 8 на площади Победы, №№ 17, 17/2 на улице 8 Марта, №№ 4, 9 по улице Крайней. Подвоз воды будет организован к зданию № 8 на площади Победы.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



19 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях также будет проводить «Липецкэнерго» - с неудобствами столкнутся жители района Дикого.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах с №2 по №9, также с №16 по №43 и №№ 46, 52а по улице Депутатской, № 16а по улице Киевской, №№ 2, 4, 6, 8 в переулке Крымском, № 1а в переулке Фруктовом, также обесточат улицы Воровского, Даргомыжского, Чкалова.