Завтра в Липецкой области погода останется сухой и жаркой

18 июня Липецкая область останется в области высокого атмосферного давления – погода ожидается преимущественно без осадков.

19 и 20 июня под влиянием атмосферного фронта на территории области пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами и ветром до 16 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что в пределах нормы.

На севере и западе Липецкой области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Ночью будет от +12 до +17 градусов, днем температура составит от +23 до +28 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +24 до +26 градусов.

День 18 июня стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году –6 градусов тепла.