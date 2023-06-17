В России
51 минуту назад
Число пострадавших от суррогатного сидра выросло до 106
Суррогатным сидром в России отравились 106 человек, из них 36 скончались, в том числе один ребенок, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
"Отравление суррогатным алкоголем - нарастающим итогом пострадали 106 человек, в том числе пять детей, погибли 36 человек, в том числе один ребенок. На стационарном лечении сегодня находятся 19 человек", — уточнил Мурашко.
Массовое отравление суррогатным сидром произошло в июне в нескольких регионах России, в основном в Поволжье. Все пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр», изготовленный на частном самарском предприятии. Выяснилось, что при производстве напитка использовался похищенный со склада полиции метиловый спирт.
"Отравление суррогатным алкоголем - нарастающим итогом пострадали 106 человек, в том числе пять детей, погибли 36 человек, в том числе один ребенок. На стационарном лечении сегодня находятся 19 человек", — уточнил Мурашко.
Массовое отравление суррогатным сидром произошло в июне в нескольких регионах России, в основном в Поволжье. Все пострадавшие употребляли напиток «Мистер Сидр», изготовленный на частном самарском предприятии. Выяснилось, что при производстве напитка использовался похищенный со склада полиции метиловый спирт.