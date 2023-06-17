Происшествия

сегодня, 14:27

13-летняя девочка ушла из дома ещё позавчера и не вернулась

4 1208
#Пропал ребёнок
2
13-летняя девочка ушла из дома ещё позавчера и не вернулась

К поискам подключились общественники.

В Липецке ведутся поиски 13-летней Ксении Чурсиной, которая 15 июня около 19:00 ушла из дома в 15-м микрорайоне и до сих пор не вернулась.

Объявление о пропаже разместила организация «Поиск пропавших детей». Всех, кто что-либо знает о местонахождении и перемещениях ребёнка, просят откликнуться по указанным телефонам.

Пропажу ребёнка подтвердили и в полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, отдел №3 проводит комплекс мероприятий, направленных на поиск девочки.

4 1208
#Пропал ребёнок
2

Комментарии (4)

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28 минут назад
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Город48 как всегда

сегодня, 15:06
Ещё вчера было 16.06, а девочка пропала 15.06. Сегодня, к слову, 17.06. Вы хоть читаете то, что вы пишите?
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даст Бог

сегодня, 15:02
отыщется, живая и здоровая.
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Зоя

сегодня, 14:52
Может к наркоманам попала? Там искать нужно.
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
159
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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