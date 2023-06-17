сегодня, 14:27
13-летняя девочка ушла из дома ещё позавчера и не вернулась
К поискам подключились общественники.
В Липецке ведутся поиски 13-летней Ксении Чурсиной, которая 15 июня около 19:00 ушла из дома в 15-м микрорайоне и до сих пор не вернулась.
Объявление о пропаже разместила организация «Поиск пропавших детей». Всех, кто что-либо знает о местонахождении и перемещениях ребёнка, просят откликнуться по указанным телефонам.
Пропажу ребёнка подтвердили и в полиции. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, отдел №3 проводит комплекс мероприятий, направленных на поиск девочки.
-
Город48 как всегда
даст Бог
Зоя