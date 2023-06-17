На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения 18 июня холодной воды в двух районах города станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Пестеля, переулков Макаренко, Рылеева. Воду подвезут по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 22/1, 22/3 в 9 микрорайоне, №№ 1, 5, 21 по улице Яна Фабрициуса и в частном секторе улицы Яна Фабрициуса. Машина с водой будет стоять по адресу: улица Яна Фабрициуса, 1.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.