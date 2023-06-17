Общество

12 минут назад

На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

65
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения 18 июня холодной воды в двух районах города станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Пестеля, переулков Макаренко, Рылеева. Воду подвезут по заявкам потребителей.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 22/1, 22/3 в 9 микрорайоне, №№ 1, 5, 21 по улице Яна Фабрициуса и в частном секторе улицы Яна Фабрициуса. Машина с водой будет стоять по адресу: улица Яна Фабрициуса, 1.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

65

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
159
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Дорогу на улице Белана продавил «КАМАЗ»
#Провал #перекрыта дорога #улица Белана
Дорогу на улице Белана продавил «КАМАЗ»

13 минут назад

Общество
В мэрии объяснили причину провала на Белана: коллектор не был защищён бетонной плитой
#Провал #перекрыта дорога #улица Белана
33
В мэрии объяснили причину провала на Белана: коллектор не был защищён бетонной плитой

сегодня, 11:17

Общество
Социальные налоговые вычеты: кому положен, сколько денег вернут
#Налоговый вычет
7
Социальные налоговые вычеты: кому положен, сколько денег вернут

сегодня, 10:44

Общество
На улице Белана образовался двухметровый провал – по ней сегодня лучше не ездить
#Провал #дорожное движение #улица Белана
25
На улице Белана образовался двухметровый провал – по ней сегодня лучше не ездить

сегодня, 10:32

Общество
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
2
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро

сегодня, 09:05

Общество
Выходные в Липецке: экскурсии по городу, кино под открытым небом, «звёзды» футбола и певец Амирчик
#Выходные в Липецке
4
Выходные в Липецке: экскурсии по городу, кино под открытым небом, «звёзды» футбола и певец Амирчик

сегодня, 09:00

Общество