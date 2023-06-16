Общество

57 минут назад

На месте провала оказался недействующий коллектор «РВК-Липецк»

3 420
#провал #дорога
4
На месте провала оказался недействующий коллектор «РВК-Липецк»

Сейчас провал засыпают песком.

Сотрудники «РВК-Липецк» обследовали участок дороги на пересечении улиц 6-й Гвардейской дивизии и Коммунистической, где сегодня образовался провал.

«Как сообщили в пресс-службе РВК, в этом месте находится недействующий коллектор. Участок магистрали огородили специалисты управления благоустройства администрации Липецка. Сейчас бригада РВК производит обратную засыпку песком, завтра будет выполнена засыпка щебнем. Несколько дней объект будет находится под наблюдением специалистов. Только после этого будут произведены работы по укладке асфальта», - сообщает пресс-служба администрации Липецка. 
3 420
#провал #дорога
4

Комментарии (3)

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Вася

33 минуты назад
Классическая схема. Если положили асфальт, то обязательно будут копать. Если вдруг, по странному стечению обстоятельств копать не будут, то он сам провалится. Качество.
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

34 минуты назад
Я говорил что там канализация течет сейчас подтвердили, там многоэтажки построили , новые коллекторы не строят ждите проблем.
ответить

Лтз

47 минут назад
Опять никто не виноват
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
158
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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