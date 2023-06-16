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13 минут назад

Авиакомпания «Победа» начала предоставлять питание пассажирам

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Российский лоукостер «Победа» запустил новую дополнительную услугу для клиентов, теперь перевозчик начал предоставлять питание у выхода на посадку. Об этом говорится на официальном сайте авиакомпании, передает Лента.ру.

Правда, заказать ее нужно заранее, и стюардессы не будут развозить тележки и спрашивать "Курица или рыба". Еду надо будет пронести на борт самому. Пока заказ еды доступен при вылете из аэропортов Внуково и Шереметьево и только для рейсов по России. Заказать еду можно при покупке билета или добавить в бронирование потом. Ланч-бокс с заказанным обедом привезут к трапу самолета, забрать его можно будет у выхода на посадку. Для заказа доступно шесть вариантов питания.

В ассортимент «Победы» входят шесть сетов и восемь напитков. Цены на питание начинаются от 795 рублей за набор, самый дорогой из них обходится в 1150 рублей. «Все блюда готовятся за 1–1,5 часа до вылета и подойдут даже маленьким путешественникам и вегетарианцам», — говорится в сообщении.
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