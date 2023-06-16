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45 минут назад
Девушка сорвалась в реку со смотровой площадки в Северной Осетии
В горах Северной Осетии туристка из Минеральных вод сорвалась в реку во время экскурсии. Спасатели начали поиски, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
"Во время экскурсии в Дигорское ущелье республики со смотровой площадки, расположенной примерно в 2 км выше "Чертова моста", в реку сорвалась девушка. По имеющейся информации, пострадавшая - жительница Минеральных Вод 1988 года рождения, входила в состав туристической группы, направлявшейся в базу отдыха "Порог неба", - говорится в сообщении.
Сейчас спасатели обследуют береговую линию реки вниз по течению. В поисках участвуют 37 человек и 10 единиц техники.
"Во время экскурсии в Дигорское ущелье республики со смотровой площадки, расположенной примерно в 2 км выше "Чертова моста", в реку сорвалась девушка. По имеющейся информации, пострадавшая - жительница Минеральных Вод 1988 года рождения, входила в состав туристической группы, направлявшейся в базу отдыха "Порог неба", - говорится в сообщении.
Сейчас спасатели обследуют береговую линию реки вниз по течению. В поисках участвуют 37 человек и 10 единиц техники.