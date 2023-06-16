Работник автосервиса на Московской пострадал во время пожара

Мужчина отравился угарным газом.



Сегодня днем горел автосервис на улице Московской в Липецке.



По словам очевидцев, пожар начался в углу ремонтного бокса. Пламя быстро распространилось. Работник сервиса пытался самостоятельно потушить пожар, но надышался дымом, после чего ему понадобилась помощь медиков.



Огонь повредил часть инструментов, отделку сервиса, и автомобиль.

