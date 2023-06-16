Происшествия
42 минуты назад
Работник автосервиса на Московской пострадал во время пожара
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Мужчина отравился угарным газом.
Сегодня днем горел автосервис на улице Московской в Липецке.
По словам очевидцев, пожар начался в углу ремонтного бокса. Пламя быстро распространилось. Работник сервиса пытался самостоятельно потушить пожар, но надышался дымом, после чего ему понадобилась помощь медиков.
Огонь повредил часть инструментов, отделку сервиса, и автомобиль.
По словам очевидцев, пожар начался в углу ремонтного бокса. Пламя быстро распространилось. Работник сервиса пытался самостоятельно потушить пожар, но надышался дымом, после чего ему понадобилась помощь медиков.
Огонь повредил часть инструментов, отделку сервиса, и автомобиль.
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Фокс