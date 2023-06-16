Происшествия

42 минуты назад

Работник автосервиса на Московской пострадал во время пожара

1 407
#пожар #автосервис
Работник автосервиса на Московской пострадал во время пожара

Мужчина отравился угарным газом.

Сегодня днем  горел автосервис на улице Московской в Липецке.

По словам очевидцев, пожар начался в углу ремонтного бокса. Пламя быстро распространилось. Работник сервиса пытался самостоятельно потушить пожар, но надышался дымом, после чего ему понадобилась помощь медиков.

Огонь повредил часть инструментов,  отделку сервиса, и автомобиль.
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#пожар #автосервис

Комментарии (1)

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Фокс

23 минуты назад
Посмотрите какой бардак в этом "сервисе", как оборудовано "рабочее место" этого горе-специалиста, ноги переломаешь. Устроили бесклиентное обслуживание, отдашь машину и получишь бяку, если бы я сам видел рабочее место этого супер-механика, то развернулся бы и больше не приехал
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